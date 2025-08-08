9-классник установил исторический рекорд УПЛ в матче с 'Динамо'

Полузащитник львовского "Руха" Олег Дзюринец вошел в историю чемпионатов Украины по футболу, став самым молодым участником турнира. Уроженец "Борислава" дебютировал в национальном первенстве в возрасте 15 лет и 16 дней, появившись на поле в игре с киевским "Динамо" на 89-й минуте.

Об этом информирует сайт Львовской ассоциации футбола. Дзюринец, который сейчас мог бы учиться в девятом классе общеобразовательной школе, превзошел предыдущее достижение Кирилла Дегтяря. Тот вышел в составе "Металлиста" в позапрошлом году в 15 лет и 158 дней.

"Олег Дзюринец – талантливый футболист. Он тренируется и с первой командой, и с "Рухом" U-19. Мы видим его желание работать на тренировках и потенциал. Поэтому будем давать ему возможность расти и прогрессировать", – прокомментировал историческое событие для пресс-службы "Руха" главный тренер Иван Федык.

САМЫЕ МОЛОДЫЕ ФУТБОЛИСТЫ УПЛ

Олег Дзюринец – 15 лет и 16 дней (8 августа 2025 года, "Рух" – "Динамо") Кирилл Дегтярь – 15 лет 159 дней (3 мая 2023 года за "Днепр-1" – "Металлист") Юрий Фенин – 15 лет 221 день (4 ноября 1992 года, "Таврия" – "Заря") Владимир Гапон – 15 лет 290 дней (20 мая 1995 года, "Волынь" – "Динамо") Сергей Коврижкин – 15 лет 314 дней (12 мая 1995 года, "Таврия" – "Нива" Тернополь)

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" разгромило львовский "Рух" во втором туре Премьер-лиги после фиаско в игре с кипрским "Пафосом" в еврокубках.

