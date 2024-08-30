8 соперников для 'Динамо'. Где смотреть жеребьевку обновленной Лиги Европы: расписание трансляций

В Grimaldi Forum в Монако в пятницу, 30 августа, состоится жеребьевка основного этапа Лиги Европы. Украину во втором по значимости клубном турнире континента будет представлять киевское "Динамо", которое попало в этот раунд турнира после того, как не смогло пройти квалификацию Лиги чемпионов.

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С нового сезона Европейский футбольный союз (УЕФА) существенно изменил формат проведения Лиги Европы. Теперь количество участников в ней увеличилось с 32 до 36, а команды не будут разбиты на разные группы. Результаты будут записываться в общую таблицу, а по итогам восьми туров определяться участники 1/8 финала (1-8 места) и стыковых матчей (9-24 места).

Каждая команда проведет восемь поединков против восьми разных соперников – по четыре дома и в гостях. Перед церемонией 36 участников будут разбиты на четыре корзины, а для определения пар будет задействован компьютер, так как для ручной процедуры понадобилось бы 1000 шариков.

"Динамо" будет сеяться из третьей корзины. Это значит, что оно точно не сыграет с азербайджанским "Карабахом", турецким "Гаталатасараем", чешской "Викторией", норвежским "Бодо/Глимт", бельгийским "Юнионом", болгарским "Лудогорцем", датским "Митдьюландом" и шведским "Мальме".

Прямой эфир из Монако можно будет увидеть благодаря видеоплатформе Megogo и ее канале "Megogo Футбол 1". Также трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА. Время начала – в 14:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне своих соперников в обновленной Лиге чемпионов узнал донецкий "Шахтер".

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