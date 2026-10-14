Майже рекорд Ліги чемпіонів! Скільки не дотягнули ''Ліверпуль'' і ЛАСК до найрезультативнішого матчу еліти

Тільки другий тур групи Ліги чемпіонів цього року – а вже які результати! Чого вартий тільки той факт, що ЛАСК ледь не відігрався у розгромі від "Ліверпуля", а ми побачили шалені 6:3?! Та чи знаєте ви, що це далеко не рекорд результативності? OBOZ.UA згадує найяскравіші ігри за всю історію ЛЧ, де було ще більше голів.

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Середа – доповнення до карколомних результатів

Звичайний матч, який ви і не думали вмикати – протистояння "Ліверпуля" й австрійського ЛАСКа. Коли рахунок став 0:4, це виглядало як звичайне побиття. Але що було далі... Швидкі голи, неймовірна реалізація, хет-трики й дублі – і все це без пенальті! Далеко не найсильніші команди цієї ЛЧ видали супертрилер, в якому забили 9 м’ячів, але дуже не рівно. Якщо в першому таймі було 0:3 і повіяло розгромом від англійців, то їх суперники відчайдушно увімкнулися у повернення. Три голи в Барколя, дубль у Флеккера, дублі на асистах у Цимікаса й Фрімпонга та хет-трик асистів від Дібанго (так, того самого, який грав за "Кривбас"). Ох, що це була за гра! Така перестрілка наблизила їх до переліку найрезультативніших ігор ЛЧ, яких скоро буде два десятки. А які ж ігри найрезультативніші?

Рекорд тримає… "Боруссія"

Жовті німці дуже люблять бачити своє ім’я у таких списках. Сезон 2016/17, дортмундська "Боруссія" йде лідером групи F. На той момент польська "Легія" була повним аутсайдером квартету та вже влетіла джмелям 6:0 вдома. Тепер їм потрібно було приїхати до Німеччини. І той матч став легендою: поляки відкрили рахунок, та вже за 10 хвилин жовті забили тричі, а на перерву команди йшли за рахунку 5:2. Суперінтенсивний тайм став найрезультативнішим в історії Ліги чемпіонів. За даними Opta, в тому матчі у ворота летіло все, та славетний показник xG не дійшов навіть до 4.

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По перерві побиття продовжилося, команди довели рахунок до нищівних 8:4. Це найбільша кількість голів за історію нової ЛЧ: у тій грі Кагава і Ройс зробили дублі, а Дембеле забив і тричі асистував. "Боруссія" виграла групу, обійшовши "Реал", хоча вуханя забрали мадридці. "Легія" ж восени 2016-го встановила один із антирекордів Ліги чемпіонів: 24 пропущених за 6 матчів у групі.

Головні історії дня

11 голів і рекорд Кейна

Сезон 03/04 – кураж андердогів. Тоді "Порту" під керівництвом Моурінью взяв Лігу чемпіонів, а їх суперником у фіналі був… "Монако"! Того року монегаски на шляху до фіналу виграли групу А, а у плей-оф вибили "Реал" та "Челсі". Та вперше заявити про себе їм вдалося ще у квартеті, коли стався на довгі роки найбільш результативний матч ЛЧ – "Монако" переграв "Депортіво Ла-Корунья" 8:3. У першому таймі вони поклали 5 голів, доповнивши ще трьома по перерві. Покером відзначився Дадо Пршо. Пізніше, того ж 2004-го, Греція виграла Євро, а "Валенсія" – Суперкубок, продовживши традицію шокової терапії для шаблонного футболу.

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Та німецький кураж роками визначав революцію у футболі. Спочатку "Боруссія" провела матч на 12 ігор, а рік тому "Баварія" майже повторила дортмундський рекорд. Пам’ятаєте, як мюнхенці гучно почали Етап ліги 24/25? Один із перших матчів оновленої ЛЧ ледь не заклав фундамент для критики, що гранди тепер будуть трощити всіх. І дійсно, червона машина забила 9 разів загребському "Динамо" (гра закінчилася 9:2). У цьому матчі теж було свято бомбардира, коли Гаррі Кейн першим з англійців поклав покер. У нього ще й перший в історії ЛЧ хет-трик із пенальті. От дійсно, великі рахунки пишуть великі рекорди.

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Матч на 10 голів лише один, але який!

Ковідна Ліга чемпіонів 2020-го року… Скільки ж було суперечок навколо того, що проводити плей-оф в одноматчовому форматі – помилково. Аж поки не сталася чвертьфінальна битва: такою беззубою "Барселона" не була 74 роки. Ви вже згадали? Так, мова про канонічні 8:2.

Команди відіграли синхронні тайми – двічі по 4:1. При чому, до перерви забивали лише німці (4 свої та автогол Алаби). "Баварія" розписалася у воротах іспанців силами 7 різних футболістів, зокрема Левандовського та Мюллера. Ще була результативність Коутіньйо: не особливо важливий для німців гравець (орендований у каталонців) вийшов на заміну на 75 хвилині і до фіналу встиг зробити асист із двома голами. Той матч і досі лишається єдиним за 33 роки, де було забито 10 м’ячів.

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"Бенфіка" разом із Трубіним теж потрапила до списку рекордів

Уявіть, що за останні 33 роки, скільки існує нова ЛЧ, було вже 12 матчів, у яких забили 9 чи більше голів. Один із таких – за участі Трубіна. Пам’ятаєте 7-й тур першого в історії Етапу ліги? "Барселона" тоді переграла "Бенфіку" 4:5 у грі з хет-триком Павлідіса і шаленим камбеком каталонців. Тоді українець зробив 6 сейвів, при тому, що орли допустили аж 22 удари по власних воротах. Ті 9 голів увійшли до списку з аж 7 подібних ігор. І 18-го березня до них записали ще один матч – тепер "Барселони" проти "Ньюкасла":

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24.10.2000: "ПСЖ" 7:2 "Русенборг";

8.03.2005: "Ліон" 7:2 "Вердер";

21.10.2008: "Вільярреал" 6:3 "Ольборг";

1.10.2019: "Тоттенгем" 2:7 "Баварія";

15.09.2021: "Манчестер Сіті" 6:3 "Лейпциг";

25.10.2022: "ПСЖ" 7:2 "Маккабі";

21.01.2025: "Бенфіка" 4:5 "Барселона";

18.03.2026: "Барселона" 7:2 "Ньюкасл";

28.04.2026: ПСЖ 5:4 "Баварія";

14.10.2026: ЛАСК 3:6 "Ліверпуль".

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Але навіть "Боруссія" – не максимум!

Насправді "Боруссія" з "Легією" – найбільш результативна гра нової ЛЧ, яку перезапустили у 90-х. Як-то кажуть, футбол існував і до цього. Подвійний максимум тримає виїзний матч "Фейєноорда" до Ісландії у далекому 1969-му. Тоді нідерландці напхали команді "Рейк’явік" (найстарішій на острові) аж 12 м’ячів за один матч. Гра закінчилася 12:2, це абсолютний рекорд за понад 70 річну історію ЛЧ, більше жодній команді не вдавалося забити 12 м’ячів самотужки і набити на двох 14 голів.