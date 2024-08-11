США в непростом матче обыграли Францию и взяли 'золото' баскетбольного турнира Олимпиады-2024. Видео

Сборная США по баскетболу со счетом 98:87 обыграла команду Франции и завоевала золотые медали Олимпийских игр-2024. В матче за третье место команда Сербии была сильнее Германии (93:83).

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Французы, гонимые родными трибунами, с первых минут захватили инициативу. Доминируя на площадке хозяева раз за разом легко набирали очки, не встречая сопротивления.

Лишь когда включился ветеран американцев Стефен Карри ситуация начала меняться в пользу подопечных Стива Керра. 36-летний разыгрывающий "Голден Стейт Уорриорз" в итоге забросил 8 из 12 трехочковых, став одним из авторов победного результата.

Награду MVP олимпийского баскетбольного турнира получил Леброн Джеймс.

Форвард сборной США Леброн Джеймс признан самым ценным игроком баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

39-летний Джеймс завершил турнир с показателями 14,2 очка, 6,8 подбора, 8,5 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч при 66% с игры и 30,8% из-за дуги.

Джеймс – первый игрок в истории Олимпийских игр, который завоевал золотую медаль, лидируя в своей команде по подборам и передачам.

В символическую пятерку баскетбольного турнира Олимпийских игр-2024 в Париже вошли Деннис Шредер (Германия), Стефен Карри (США), Леброн Джеймс (США), Виктор Вембаньяма (Франция) и Никола Йокич (Сербия).

Олимпиада-2024

Париж, Франция

Плей-офф

Финал

Франция – США 87:98 (15:20, 26:29, 25:23, 21:26)

Франция: Вембаньяма (26 + 7 подборов), Ябуселе (20), Батюм (5), Ниликина (0), Кординье (0) – старт; Де Коло (12), Фурнье (8), Кулибали (6), Лессор (5), Стразель (3), Гобер (2), Альбиси (0).

США: Карри (24 + 5 потерь), Букер (15), Дюрэнт (15), Джеймс (14 + 8 передач), Эмбиид (4) – старт; Эдвардс (8), Дэвис (8 + 10 подборов + 4 блок-шота), Холидэй (6), Тейтум (2), Адебайо (2).

Матч за 3-е место

Германия – Сербия 83:93 (21:30, 17:16, 25:26, 20:21)

Германия: Ф. Вагнер (18 + 8 подборов), Шредер (13 + 6 передач + 6 потерь), Обст (9), Фойгтманн (3), Тайс (2) – старт; М. Вагнер (16), Тиманн (11), Бонга (6), Уайлер-Бэбб (5), Ло (0).

Сербия: Йокич (19 + 12 подборов + 11 передач), Богданович (16),Аврамович (13), Петрушев (11), Добрич (5) – старт; Мицич(19), Маринкович (10), Гудурич (0), Йович (0), Милутинов(0).

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