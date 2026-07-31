3х3 Red Bull Half Court: во Львове состоится финал самого быстрого в мире баскетбольного турнира

В это воскресенье площадь перед Львовской оперой превратится в баскетбольную площадку под открытым небом. 2 августа здесь состоится Национальный финал Red Bull Half Court – самого динамичного в мире турнира по баскетболу 3х3, который определит команды, представляющие Украину на Мировом финале в Маниле.

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После трех квалификационных этапов в Одессе, Львове и Киеве украинский сезон выходит на решающую стадию. За чемпионский титул будут бороться 24 мужские и 10 женских команд, завоевавшие право сыграть в финале. Именно они определят, кто представит Украину на мировой арене уже этой зимой.

В сезоне 2026 года Red Bull Half Court объединил игроков из 13 стран, а Мировой финал впервые примет Манила (Филиппины) – город, где баскетбол является неотъемлемой частью культуры и повседневной жизни.

Национальный финал стартует 2 августа в 10:00 с группового этапа и продлится в течение всего дня до определения победителей среди мужчин и женщин. Помимо решающих матчей, зрителей ждут в 16:00 зрелищный данк-контест, где лучшие данкеры страны продемонстрируют свое мастерство в выполнении бросков сверху, а в 17:00 – звездный матч с участием известных гостей. Событие проходит при поддержке Львовского городского совета и офиса спорта Львовского городского совета.

Все матчи Национального финала также будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Украинской стритбольной лиги 3х3, поэтому следить за турниром можно будет из любой точки Украины.

Вход свободный.

Что нужно знать о Red Bull Half Court: