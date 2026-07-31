3х3 Red Bull Half Court: во Львове состоится финал самого быстрого в мире баскетбольного турнира
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В это воскресенье площадь перед Львовской оперой превратится в баскетбольную площадку под открытым небом. 2 августа здесь состоится Национальный финал Red Bull Half Court – самого динамичного в мире турнира по баскетболу 3х3, который определит команды, представляющие Украину на Мировом финале в Маниле.
После трех квалификационных этапов в Одессе, Львове и Киеве украинский сезон выходит на решающую стадию. За чемпионский титул будут бороться 24 мужские и 10 женских команд, завоевавшие право сыграть в финале. Именно они определят, кто представит Украину на мировой арене уже этой зимой.
В сезоне 2026 года Red Bull Half Court объединил игроков из 13 стран, а Мировой финал впервые примет Манила (Филиппины) – город, где баскетбол является неотъемлемой частью культуры и повседневной жизни.
Национальный финал стартует 2 августа в 10:00 с группового этапа и продлится в течение всего дня до определения победителей среди мужчин и женщин. Помимо решающих матчей, зрителей ждут в 16:00 зрелищный данк-контест, где лучшие данкеры страны продемонстрируют свое мастерство в выполнении бросков сверху, а в 17:00 – звездный матч с участием известных гостей. Событие проходит при поддержке Львовского городского совета и офиса спорта Львовского городского совета.
Все матчи Национального финала также будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Украинской стритбольной лиги 3х3, поэтому следить за турниром можно будет из любой точки Украины.
Вход свободный.
Что нужно знать о Red Bull Half Court:
- Самый динамичный баскетбол 3х3. Матч длится не более 10 минут или до 21 очка. На групповом этапе действует бонус "Властелин корта", а две специальные трехочковые зоны делают игру еще быстрее и более непредсказуемой.
- Глобальный турнир. В 2026 году Red Bull Half Court проходит в 13 странах на четырех континентах. Победители национальных финалов встретятся в декабре в Маниле, чтобы определить лучшую стритбольную команду мира среди мужчин и женщин.
- Мировые площадки. С 2021 года финалы турнира проходили в Риме, Каире, Белграде, Нью-Йорке и Дубае. В этом году к этому списку присоединится Манила.
- Прямая трансляция: YouTube-канал УСЛ 3х3
- Всю информацию о Red Bull Half Court можно найти на сайте www.redbull.ua/HalfCourt