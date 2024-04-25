В СССР у украинских чемпионов пытались отобрать титул после невероятного броска Волкова: 35 лет первой победы киевлян в первенстве Союза

35 лет назад, 25 апреля 1989 года, киевский "Строитель" под руководством Виктора Боженара единственный раз в истории завоевал золотые награды чемпионата СССР по баскетболу. Это был первый и последний титул для украинской команды в первенстве Союза. При этом второй матч финала с литовским "Жальгирисом" закончился громким скандалом, протестом и разбирательством в Москве.

OBOZ.UA собрал самые интересные подробности того исторического поединка и всего, что происходило вокруг него в Советском Союзе.

Накануне сезона-1988/89 фаворитами первенства СССР считались каунасский "Жальгирис", который во главе с Арвидасом Сабонисом выигрывал титулы с 1985-го по 1987 год, и действующий чемпион Союза московский ЦСКА. Однако и киевский "Строитель" собрал очень сильный и именитый состав – в компанию к олимпийскому чемпиону Александру Белостенному вернулся его партнер по сборной Александр Волков, который до этого как раз взял трофей с "армейцами".

Также в рассвете сил находился Андрей Подковыров. А тренировал тогда еще "Строитель" Виктор Беженар, который пришел команду в 1987 году. Талантливый специалист в свое время вывел в Первую лигу "Николаев", привел киевский СКА к четвертому месту в чемпионате СССР, а сборная Украины под его руководством побеждала на всесоюзных спартакиадах в 1983 и 1986 году.

Уже в первый год работы в "Строителе" Беженар привел команду к бронзовым медалям чемпионата, а регулярный сезон-1988/1989 киевляне несколько неожиданно завершили на втором месте после 44-х встреч. Сюрприз был в том, что украинцы смогли обойти действующего обладателя титула ЦСКА. А вот "Жальгирис" все же оказался немного выше в турнирной таблице.

В литовском клубе как раз "зажигали" тогда такие баскетболисты, как Римас Куртинайтис и Арвидас Сабонис, Сергеюс Йовайша, Вальдемарас Хомичюс и Гинтарс Крапикас. Сабонис в том сезоне вообще установил свой личный рекорд результативности в чемпионате СССР, набрав 53 очка в матче против "Динамо".

Интересно, что в начале сезона никакой плей-офф или суперфинал не планировался, а титул должен был забрать победитель регулярного первенства. Однако за несколько недель до конца чемпионата появилось решение провести серии за "золото" и "бронзу" до двух побед.

Первый матч финала между "Жальгирисом" и "Строителем" проходил 22 апреля в Киеве и завершился победой хозяев – 97:94. Очень сильно ту встречу провел Александр Волков, набравший 25 очков, его запал поддержал Андрей Шаптала, на счету которого было 20 очков, при этом он попал сразу 5 трехочковых.

А уже через три дня соперники встретились в Литве, и поединок превратился в настоящий триллер ср скандалом. Из-за травмы поединок пропускал лидер каунасцев Арвидас Сабонис и, казалось, что "строители" без проблем заберут и вторую встречу, ведь после первой половины они вели 53:43, а затем увеличили преимущество до 16 баллов.

Тем не менее литовцы нашли в себе ресурсы остановить падение и догнать киевлян – 81:81. За две минуты до конца основного времени "Будивельник" вновь вырвался вперед 87:81, однако трехочковые Хомичюса и Крапикаса опять подарили надежду "Жальгирису".

"Тогда, думалось, 16 очков будет достаточно, чтобы спокойно довести матч до победы. Но потом приключилось стечение обстоятельств, удачное для "Жальгириса": на последних минутах, видя, что проигрывают, решили догонять, особо не разыгрывая запутанные комбинации. Просто те, у кого оказывался мяч, очень быстро бросали трюльники. И попадали!", – вспоминал потом Подковыров.

На последнюю атаку у киевлян оставалось 12 секунд, Волкову пришлось бросать метров с девяти, тренер иногда говорил, что ему не хватает стабильного дальнего броска. Однако та трешка на последних секундах оказалась точной.

"Не знаю, может, кто-то и называл его потом "броском отчаяния", но Саша бросал хладнокровно. Мы же все, раскрыв рты, просто смотрели за этим полетом", – признавался Подковыров. Украинские баскетболисты кинулись обниматься и праздновать победу, однако но российские судьи поединка эти три очка не засчитали.

То ли арбитры сделали ошибку под давлением переполненного литовцами зала, то ли у них имелись какие-то другие указания. Однако после долгих разбирательств, невзирая на то, что телесекундомер ясно свидетельствовал, что Александр успел совершить бросок до финальной сирены, его не засчитали. А в овертайме "Жальгирис" добил деморализованных гостей – 98:93. А героем встречи с 30 очками стал Римас Куртинайтис, который в сезоне 2001/2002 будет играть за БК "Киев".

На следующий день должна была состоятся третья и решающая игра финала, но украинская сторона, которая не была согласна с результатом матча, подала протест. "Мы объявили: если победу все же присудили "Жальгирису", то мы не будем играть третью встречу. Пусть нас награждают серебряными медалями. Если это так кому-то надо", – вспоминал Подковыров.

По словам бывшего баскетболиста и тренера, утром состоялось заседание представителей команд, где собрались комиссар и судьи: "Увидели, что табло показывает 1 десятую секунды, а мяч уже сошел с руки Волкова. Казалось, всем должно было стать понятно, что бросок – правильный. Но нам начали доказывать, что все не так. Мы посчитали это унижением, и объявили: уверены, что в этом матче победили мы, играть третий категорически отказываемся. Собрались и вылетели в Киев".

После поединка в Литве разразился громкий скандал. Газета "Советский спорт" вышла со снимком экрана телевизора, где четко было видно, что Волков успел выбросить мяч до сирены. На 28 апреля было назначено разбирательство на заседании президиума Федерации баскетбола СССР, где рассматривали три предложения.

Первым предложением было удовлетворить протест "Строителя", отменить результат дополнительной пятиминутки, засчитать бросок Волкова. Вторым – на основании двух матчей суперфинала присудить обеим командам золотые медали, третьим – аннулировать итог второй суперфинальной встречи с последующей переигровкой.

В итоге все же проголосовали за первый вариант. Справедливость восторжествовала, а чемпионом СССР 1989 года признали "Строитель", который со следующего сезона стал выступать под названием "Будивельник".

В чемпионский состав киевлян тогда входили Александр Белостенный, Александр Волков, Евгений Долгов, Анатолий Ковтун, Юрий Косенко, Владимир Левицкий, Евгений Мурзин, Сергей Орехов, Игорь Пинчук, Андрей Подковыров, Юрий Сильверстов, Андрей Шаптала и Александр Шевченко.

Но главным героем стал все-таки Волков со своим "золотым" дальним попаданием: "О таком каждый баскетболист мечтает. Решающий бросок издалека, когда на кону стоит хорошая награда. А чемпионат СССР выиграть было ого как сложно, там такие команды играли и такие люди! Конкуренция — запредельная. Спасибо судьбе и Господу, такой миг у меня свершился".

"Драматическая игра, киевский "Строитель" выигрывал, но литовский "Жальгирис" нас догнал. Игровое время истекало, на последней секунде мне пришлось бросать. И я попал в кольцо. Спортсмены "Жальгириса" пошли в раздевалку и сняли кеды, они думали, что проиграли. Но публика начала буйствовать. Может, судьи побоялись брать ответственность на себя за результат и отменили мой бросок", – вспоминал потом сам Волков.

"Решив, что это несправедливо, мы не остались на третью, решающую игру и уехали. Но по стране разразился серьезный скандал. По телевизору же четко было видно: когда мяч вылетел из моих рук, оставалась еще одна секунда на таймере. Болельщики засыпали спорткомитет жалобами. Ему пришлось собираться в Москве, посмотреть видео, и в итоге мяч засчитали. Мы стали чемпионами СССР!", – рассказывал будущий президент ФБУ.

После чемпионского титула Волков сразу же уехал играть в НБА за "Атланту Хоукс", став первым советским и украинским баскетболистом в сильнейшей лиге мира. За океаном его наставником стал Майк Фрателло, которого в 2011 году, уже будучи президентом ФБУ, Александр Анатольевич пригласил на пост тренера сборной Украины.

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