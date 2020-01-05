"Зрада отменяется?" Dr.Alban удалил упоминание о скандальном содействии Зеленского

Шведский певец Dr. Alban, который незаконно посещал оккупированный Крым и выступил в новогоднем шоу "Вечерный Квартал", удалил упоминание, что его приезд в Украину стал возможен благодаря "вмешательству президента Владимира Зеленского".

Свой пост в Instagram он отредактировал в воскресение 5 января после поднявшегося в Украине скандала и критики Зеленского, мол президент влияет на пограничников и лично решает, кого из иностранцев, бывавших в оккупированном Крыму, пускать в Украину.

"Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал о том, что украинцам это не нравится. Где бы я ни был, но был рад встрече с президентом", – написал артист после скандала.

Пост Dr. Alban Обозреватель

Раньше он заявлял, что въехать в Украину ему помог президент Владимир Зеленский:

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на оспариваемом полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину".

Пост Dr. Alban Обозреватель

В сети поднялась волна критики, в частности украинский политик Борислав Береза иронично подметил, что "зрада отменяется, украинцам все показалось".

"Все, Dr.Alban отредактировал свой пост. Расходитесь. Зрада отменяется. Он уже не выступал. И президент ему не помогал. Нам всем это показалось", – отметил он.

За президента также вступился глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко. Он заверил, что Владимир Зеленский не влияет на решение пограничников по пропуску или непропуску лиц через государственную границу, это вопросы относятся исключительно к их компетенции.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты от партии "Европейская Солидарность" подготовили ряд запросов в СБУ и президенту Украины Владимиру Зеленскому о нарушении законодательства и разрешения на въезд в Украину лицам, которые поддержали аннексию Крыма и публично называют полуостров спорной территорией.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!