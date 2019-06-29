"Зрада или перемога?'' Что означает отвод украинских войск на Донбассе

В среду, 26 июня, украинцев потрясла новость об отводе украинских подразделений у Станицы Луганской. Аналогичные действия должны были провести и российские террористические войска со стороны оккупированной территории.

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Главное:

В районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений.

Решение о разведении было принято на заседании Трехсторонней контактной группы 5 июня.

В ООС подтвердили проведение аналогичных действий со стороны боевиков "ЛНР".

В случае дальнейшего невыполнения условий о разведении войск, ВСУ вернутся на свои позиции.

ВСУ обвинили в сдаче позиций террористам.

Что произошло

Возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений. Процедура разведения стартовала после запуска сигнальных ракет с украинской стороны и со стороны боевиков. Обе стороны должны были покинуть определенные ОБСЕ позиции.

Весь процесс проходил по наблюдением представителей ОБСЕ и командующим ОС генерал-лейтенантом Александром Сырским.

Кроме того, на днях ожидается приезд представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные Минскими договоренностями границы. Процесс отведения будет происходит в течении трех дней.

Как подчеркивают в ООС, отвод не ослабляет оборонительные возможности ВСУ на участке. Противник якобы также приступил к ответным действиям со своей стороны.

"Мы заставили противника отвести подразделения за линии, которые указаны в Минских договоренностях 2014 года, никакого ухода с позиций не произошло, наши подразделения улучшили положение" — заявил заместитель командующего Объединенных сил и представитель Украины в подгруппе безопасности на минских переговорах Богдан Бондарь.

Со своей стороны, оккупанты также заявляют об исполнении решения об отводе: "Согласно Рамочному решению, на участке линии столкновения в районе Станицы Луганской началось разведение сил и средств. Процесс может занять до трех дней. В СЦКК "ЛНР" сообщают, что процесс мониторится сотрудниками СММ ОБСЕ зеркально с обеих сторон", — отмечают сепаратисты.

Эту информацию подтвердили в штабе ООС, но пообещали, что в случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции.

Чье решение

Процесс отвода стартовал по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня. На самом деле стороны договорились развести войска еще 10 июня, но беспрерывные обстрелы со стороны российских террористических войск не давали возможности реализовать договоренности.

Заседание ТКГ, архивное фото "Укринформ"

И только с 19 июня, когда режим тишины длился целую неделю, было принято решение все же начать первый этап отвода войск.

На самом деле, это далеко не первая попытка развести войска на некоторых участках вдоль линии фронта. Первое такое решение было записано представителями ТКГ еще в 2016 году. Тогда предполагалось создание зон безопасности на двух участках в Луганской области - у Золотого и Станицы Луганской – и на территории "ДНР" у Петровского. Но получилось только в районе Золотого и Петровского.

Отвод у Станицы Луганского постоянно срывался из-за массированных обстрелов по нашим позициям со стороны пророссийских боевиков.

"Зрада" или "перемога"

Учитывая предыдущие неудачные попытки развода войск и абсолютное недоверие к террористам в контексте выполнения ими взятых на себя обязательств, украинцы посчитали такое действие сдачей контролируемых ВСУ территорий. Многие убеждены, что после отведения украинских подразделений, подконтрольные России террористы попросту займут оставленные нами позиции и Украина потеряет Станицу Луганскую.

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И такие подозрения не беспочвенные, как сообщил в комментарии OBOZREVATELзаместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, сегодня утром от жителей поселка Станица Луганска поступила достаточно тревожная информация.

"Дело в том, что правый берег Северского Донца контролируем мы, а левый берег контролируют террористы. На левом берегу имеется господствующая высота. На этой высоте и в районе еще двух населенных пунктов люди заметили большое скопление живой силы в таких объемах, в каких они не видели за несколько лет. Сами местные жители по этому поводу очень встревожены", – сообщил он.

В этом контексте замминистра напомнил о случае, который произошел в том же месте в 2016 году. "В 2016 году террористы провели подлый, но характерный для них прием. В один из дней, в конце времени работы КПВВ, когда они со своей территории выпустили последнюю партию гражданских, за спинами этих гражданских через мост перешли 4 сепаратиста. Они спрятались под неразрушенным перекрытием моста. Наши на эти действия почему-то никак не отреагировали. Была команда наблюдать. Пока наши наблюдали, эти там оборудовали полноценный блокпост. На нашей стороне реки. Таким образом, мало того, что они перебрались на нашу сторону реки, так они еще и полностью контролировали мостовую переправу".

По оценкам Туки, "в случае если у них возникнет соблазн повторить подобный маневр, то здесь можем уповать исключительно на нашу разведку и наших военнослужащих, потому что на вопли, крики и демарши со стороны импотентного ОБСЕ я абсолютно не рассчитываю".

"Я не исключаю того, что у террористов может возникнуть такой соблазн – с помощью поддержки регулярных войск Российской Федерации воспользоваться отведением украинских войск непосредственно с берега, стремительно перебраться и захватить плацдарм уже на нашем берегу", – убежден он.

ВСУ

На своей странице в Facebook волонтер Волонтер Александр Карпюк (Серж Марко) также разгромил причины, по которым украинская сторона начала отвод своих подразделений от Станицы Луганской.

По мнению Карпюка, сейчас, судя по всему, ЗСУ отошли, не получив никаких гарантий и никакого контроля над отведением "той стороны" не происходило.

"Все это делается чтоб восстановить мост. Мост можно было восстановить и без отведения. Это вообще не играет никакой роли", – уточнил он.

Волонтер добавил, что у сторон было противоречие по размеру и грузоподъемности восстанавливаемого моста: россияне хотели, чтобы мост был достаточных размеров для перевоза бронетехники, а украинская сторона настаивала на размерах достаточных для переезда гражданского автомобиля, 2,6 метра в ширину и грузоподъемностью до 5 тонн.

"Так про какой мост вы там договорились, миротворцы, чего молчим? Что-то не могу найти ответа в вашем блеянии оправдательном. Или это русские будут мост восстанавливать? Тогда я уже могу сказать его параметры. Зачем его только взрывать надо было, с такими перспективами это было лишнее", – задался он вопросами.

Впрочем, не все оказались столь категоричными. Например, экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии OBOZREVATEL выразил мнение о том, что рискнуть все же стоит.

"Мы все время жестко придерживались своих позиций, но так дело с мертвой точки не сдвинуть. Надо делать шаг навстречу и рисковать", – заявил он.

Успокоить украинцев поспешил и экс-спикер генштаба Украины Владислав Селезнев, в эфире ObozTV он пояснил, что В случае необходимости силы ООС могут "достаточно оперативно" вернуться на оставленные позиции в Станице Луганской.

ВСУ

"У наших позиций есть соответствующие планы и расчеты, чтобы действовать в любых, в том числе нештатных ситуациях", – подчеркнул Селезнев.

По его словам, они могут вернуться, "чтобы обезопасить: а) мирное население и б) военный персонал, который выполняет задания на первой линии обороны".

Эксперт пояснил, что в процессе разведения силы и средства отводятся на расстояние, которое не позволяет сторонам использовать стрелковое оружие.

Селезнев добавил, что процесс разведения сил призван обеспечить безопасность мирного населения на этой территории. Он напомнил, что оккупанты неоднократно нарушают режим прекращения огня и от обстрелов противника в первую очередь страдают мирные жители.

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