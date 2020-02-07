"Епифания снесут": Зоря рассказал, как Филарет шантажировал главу ПЦУ

Почетный патриарх Филарет угрожал предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию свержением. Он требовал от него отказаться от руководства церковью в Украине и представлять ее только за рубежом. Реальное же лидерство Филарет хотел оставить за собой.

Об этом рассказал заместитель главы Управления по внешним связям ПЦУ, архиепископ Евстратий Зоря в интервью журналистке Соне Кошкиной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как патриарх думал? Что Киевский патриархат держится на его авторитете и объединен вокруг него. И митрополит Епифаний не сможет ни объединить вокруг себя церковь, ни удержать ее. Потому что Филарет митрополиту об этом говорил: "Вы думаете мы равные? Мы не равные". Да, он это говорил", – сказал Зоря.

Филарет и Епифаний

Он отметил, что это заявление прозвучало во время одной из встреч Филарета с Епифанием, когда они еще общались. Архиепископ ПЦУ уточнил, что последний раз в относительно нормальной атмосфере предстоятель ПЦУ и почетный патриарх виделись перед Пасхой 2019 года.

"После этого, фактически, нормального общения не было. Потому что патриарх уже в начале апреля передал через одного человека митрополиту свой окончательный ультиматум, условие: "Либо вы выполните все то, о чем мы говорили, – что я патриарх, я возглавляю церковь, а вы будете представлять ее вне, – либо я буду действовать так, как считаю нужным. Я выйду к людям, я скажу то, что считаю нужным, люди пойдут за мной". Он говорил многим людям неоднократно: "Епифания снесут. Пойдут за патриархом – Епифания снесут", – раскрыл суть конфликта между митрополитом и почетным патриархом Зоря.

Как сообщал BOZREVATEL:

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