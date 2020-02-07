"Епифания снесут": Зоря рассказал, как Филарет шантажировал главу ПЦУ

Почетный патриарх Филарет угрожал предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию свержением. Он требовал от него отказаться от руководства церковью в Украине и представлять ее только за рубежом. Реальное же лидерство Филарет хотел оставить за собой.
Об этом рассказал заместитель главы Управления по внешним связям ПЦУ, архиепископ Евстратий Зоря в интервью журналистке Соне Кошкиной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Как патриарх думал? Что Киевский патриархат держится на его авторитете и объединен вокруг него. И митрополит Епифаний не сможет ни объединить вокруг себя церковь, ни удержать ее. Потому что Филарет митрополиту об этом говорил: "Вы думаете мы равные? Мы не равные". Да, он это говорил", – сказал Зоря.
Филарет и Епифаний
Он отметил, что это заявление прозвучало во время одной из встреч Филарета с Епифанием, когда они еще общались. Архиепископ ПЦУ уточнил, что последний раз в относительно нормальной атмосфере предстоятель ПЦУ и почетный патриарх виделись перед Пасхой 2019 года.
"После этого, фактически, нормального общения не было. Потому что патриарх уже в начале апреля передал через одного человека митрополиту свой окончательный ультиматум, условие: "Либо вы выполните все то, о чем мы говорили, – что я патриарх, я возглавляю церковь, а вы будете представлять ее вне, – либо я буду действовать так, как считаю нужным. Я выйду к людям, я скажу то, что считаю нужным, люди пойдут за мной". Он говорил многим людям неоднократно: "Епифания снесут. Пойдут за патриархом – Епифания снесут", – раскрыл суть конфликта между митрополитом и почетным патриархом Зоря.
Как сообщал BOZREVATEL:
Синод ПЦУ 5 декабря дал главе ликвидированной УПЦ КП Филарету разрешение на пожизненное проживание и "использование для своей деятельности" комплекса зданий в Киеве на Пушкинской.
Патриарх после этого резко ответил митрополиту Епифанию. Церковник с сарказмом поблагодарил ПЦУ за то, что его не выбросили на улицу.
Епифаний ранее рассказал, что почетный патриарх Филарет во время выборов предстоятеля озвучил свое желание возглавить Православную церковь Украины, но потом отказался.
Напомним, митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви на архиерейском соборе ПЦУ в Киеве.
Однако в УПЦ КП опровергли свою юридическую ликвидацию.
Кроме того, Филарет заявлял, что митрополит Епифаний якобы находится не на своем месте как предстоятель Православной церкви Украины, и добавил, что готов бороться с ним за Киевский патриархат.
К тому же почетный патриарх Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ, которым был ликвидирован Киевский патриархат.
4 февраля Священный синод Православной церкви Украины решил исключить из своего состава почетного патриарха Филарета.
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