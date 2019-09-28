Знай наших: юный ІT-гений из Украины зарабатывает миллионы долларов

Юного гения из Украины Вадима Машурова назвали одним из самых успешных ІT-разработчиков в стране. Историю его успеха в качестве примера для молодых разработчиков называли спикеры международного форума по привлечению клиентов из интернета "Лаборатория онлайн бизнеса-2019".

Вадим Машуров

Главные спикеры мероприятия отметили компанию Instime.world Вадима Машурова, как одну из самых успешных и поставили ее в пример для подражания другим молодым разработчикам, которых собралось большое количество в столичном Дворце Спорта.

"Дох..а они зарабатывают? Больше 3 миллионов долларов в месяц – Instime.world! Вот, простой продукт. Когда он появился? Полгода назад. За полгода чуваки взлетели с Instagram до нереальных высот", - отметил один из хедлайнеров форума, создатель IT-проекта, который был реализован более чем за $100 млн.

Напомним, 22-летний Вадим Машуров – юный украинский гений IT-бизнеса, один из самых успешных молодых IT-предпринимателей Украины. Разработал сервис по продвижению и монетизации страничек в Instagram - Instime.world. Всего за 3 месяца этот сервис масштабировался на более чем 100 стран мира, и обслуживает более чем 125 тысяч пользователей ежедневно.

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