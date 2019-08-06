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"Зло неправославное!" В сети показали потоп в оккупированном Севастополе

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Из-за обильных дождей во временно оккупированном Севастополе город буквально утонул. Причина этому – неработающие ливневки.

Фото последствий стихии опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. На них видно, что целые улицы превратились в грязные реки, вода затопила автомобили и детские площадки, а на ступеньках парков и скверов образовались водопады.

"Севастополь. Любой дождик – и город плывет. Дело в том, что рукож*пы при ремонте дорог ливневки закатывают наглухо. Ливневки – зло неправославное! Плюс наклоны, углы, градусы разные неведомы детям гор и тайги!" – пишут очевидцы.

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Потоп в Севастополе

Потоп в Севастополе

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Потоп в Севастополе

Потоп в Севастополе

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Потоп в Севастополе

Потоп в Севастополе

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Потоп в Севастополе

Потоп в Севастополе

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Потоп в Севастополе

Потоп в Севастополе

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Потоп в Севастополе

Потоп в Севастополе

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Потоп в Севастополе

Потоп в Севастополе

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа на Одессу обрушился мощный шторм, в результате которого в городе затопило улицы, забили грязевые фонтаны и произошли оползни.

А недалеко от села Южное Белгород-Днестровского района Одесской области 25 воспитанников спортивной школы попали в ловушку мощного ливня, накрывшего регион.

Кроме того, стихия спровоцировала селевой поток, который унес жизнь жителя села Молога Белгород-Днестровского района и смыл автомобиль граждан Российской Федерации.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
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