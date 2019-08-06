"Зло неправославное!" В сети показали потоп в оккупированном Севастополе

Из-за обильных дождей во временно оккупированном Севастополе город буквально утонул. Причина этому – неработающие ливневки.
Фото последствий стихии опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. На них видно, что целые улицы превратились в грязные реки, вода затопила автомобили и детские площадки, а на ступеньках парков и скверов образовались водопады.
"Севастополь. Любой дождик – и город плывет. Дело в том, что рукож*пы при ремонте дорог ливневки закатывают наглухо. Ливневки – зло неправославное! Плюс наклоны, углы, градусы разные неведомы детям гор и тайги!" – пишут очевидцы.
Потоп в Севастополе
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Потоп в Севастополе
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Потоп в Севастополе
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Потоп в Севастополе
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Потоп в Севастополе
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Потоп в Севастополе
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Потоп в Севастополе
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Севастополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 6, 2019
Любой дождик и город плывет
Дело в том,что рукожопы при попилоремонте дорог ливневки закатывают наглухо.Плюс,наклоны,углы,градусы разные неведомы детям гор и тайги! pic.twitter.com/K4sVqMnKnj
Севастополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 6, 2019
р-он
автовокзала
Ливневки-зло неправославное! pic.twitter.com/Xlx8PeMF8L
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа на Одессу обрушился мощный шторм, в результате которого в городе затопило улицы, забили грязевые фонтаны и произошли оползни.
А недалеко от села Южное Белгород-Днестровского района Одесской области 25 воспитанников спортивной школы попали в ловушку мощного ливня, накрывшего регион.
Кроме того, стихия спровоцировала селевой поток, который унес жизнь жителя села Молога Белгород-Днестровского района и смыл автомобиль граждан Российской Федерации.
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