"Зло неправославное!" В сети показали потоп в оккупированном Севастополе

Из-за обильных дождей во временно оккупированном Севастополе город буквально утонул. Причина этому – неработающие ливневки.

Фото последствий стихии опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. На них видно, что целые улицы превратились в грязные реки, вода затопила автомобили и детские площадки, а на ступеньках парков и скверов образовались водопады.

"Севастополь. Любой дождик – и город плывет. Дело в том, что рукож*пы при ремонте дорог ливневки закатывают наглухо. Ливневки – зло неправославное! Плюс наклоны, углы, градусы разные неведомы детям гор и тайги!" – пишут очевидцы.

Потоп в Севастополе Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Потоп в Севастополе Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Потоп в Севастополе Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Потоп в Севастополе Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Потоп в Севастополе Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Потоп в Севастополе Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Потоп в Севастополе Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Севастополь

Любой дождик и город плывет

Дело в том,что рукожопы при попилоремонте дорог ливневки закатывают наглухо.Плюс,наклоны,углы,градусы разные неведомы детям гор и тайги! pic.twitter.com/K4sVqMnKnj — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 6, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа на Одессу обрушился мощный шторм, в результате которого в городе затопило улицы, забили грязевые фонтаны и произошли оползни.

А недалеко от села Южное Белгород-Днестровского района Одесской области 25 воспитанников спортивной школы попали в ловушку мощного ливня, накрывшего регион.

Кроме того, стихия спровоцировала селевой поток, который унес жизнь жителя села Молога Белгород-Днестровского района и смыл автомобиль граждан Российской Федерации.

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