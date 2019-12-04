Зима сдалась: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

Украина в четверг, 5 декабря, будет находиться под влиянием черноморского антициклона. Это значит, что осадки в стране в этот день маловероятны.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. При этом температура воздуха в Украине не изменится.

"Ночью +1..-5 градусов, на Западе до -7…-9 градусов, днем ​​в Украине предполагается +1…+5 градусов, в восточных областях от 2 мороза до 2 градусов тепла", – рассказала она.

В Киеве четверг будет сухим, ночью до -3 градусов, днем ​​ожидается до +4 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

"В ближайшие дни осадков в Украине не предвидится, ночью градусы особо не поменяются, днем ​​слегка потеплеет", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

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