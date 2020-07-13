Журналисты обратились к Раде из-за законопроекта о медиа: СМИ грозит цензура и санкции

Национальный союз журналистов Украины призвал Верховную Раду не рассматривать законопроект №2693-д "О медиа".

Обращение к спикеру ВР Дмитрию Разумкову и согласительному совету парламента опубликовал в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Почти 200 страниц "доработанного" законопроекта опубликованы только неделю назад и этого времени недостаточно для профессиональной оценки депутатами перед голосованием… Нынешний законопроект концентрируется на государственном регулировании медиа, уделяет большое внимание санкциям в СМИ, вместо этого украинское медиа сообщество просит о гарантиях для защиты свободы слова", – говорится в сообщении.

Представители СМИ призвали нардепов не спешить с голосованием, чтобы предоставить время для консультаций и широкого общественного обсуждения данного проекта закона.

В НСЖУ отметили, что обращение против нынешней редакции законопроекта "О медив" подписали более 200 известных журналистов и представителей СМИ. Обращение также поддержал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

Обращение журналистов Facebook\Сергей Томиленко

Обращение журналистов Facebook\Сергей Томиленко

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты, блогеры и представители СМИ обратились к властям с заявлением против законопроекта "О медиа". Всего за два дня более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо к властям Украины.