Журналисты нашли в России могилы военных РФ, погибших на Донбассе. Фото

Журналисты изучили памятники погибшим в локальных войнах в разных городах России и нашли захоронения военных, которые погибли на востоке Украины и в Сирии.

Об этом написала ВВС. В частности упоминается четыре офицера, которые погибли в Украине, и еще один, погибший в Сирии.

На памятнике "Воинам-разведчикам" в парке Победы в Калининграде выбиты данные капитана Сергея Суслова, Сергея Федчикова и Вадима Василевского, погибших в 2014 году.

На памятнике "Воинам-разведчикам" в Калининграде выбиты данные капитана Сергея Суслова, Сергея Федчикова и Вадима Василевского, погибших в 2014 году. (BBC)

Могилу офицера Сил специальных операций Сергея Суслова группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в 2016 году в подмосковном Солнечногорске, где находится база ССО "Сенеж". Эмблема ССО запечатлена и на памятнике погибшему капитану.

Сергей Суслов погиб в 2014 году предположительно под Мариуполем (BBC)

При жизни он был награжден медалями "За присоединение Крыма" и "За отвагу", посмертно стал кавалером ордена "Мужества". Где погиб офицер, до сих пор неизвестно, есть лишь дата смерти – 14 июня 2014 года. В это время на востоке Украины шли активные бои за Мариуполь.

Сергей Федчиков и Вадим Василевский были убиты в июле и августе того же 2014 года – предположительно, в боях за луганский аэропорт. На востоке Украины бывшие военнослужащие оказались в составе тогда только сформированной частной военной компании "Вагнер".

Имя еще одного погибшего предположительно на востоке Украины журналисты нашли на мемориале в подмосковном Зарайске.

На памятнике упомянут Герой России, старший лейтенант Евгений Трундаев, который погиб 15 октября 2014 года.

Герой России Трундаев погиб в районе села Смелое Луганской области (BBC)

В декабре 2019 года родители погибшего офицера и председатель местного совета ветеранов рассказывали школьникам на уроке мужества, что Трундаев был командиром противотанкового взвода первого мотострелкового батальона 200-й Отдельной мотострелковой бригады и получил смертельное ранение в бою осенью 2014 года.

По данным ВВС, Трундаева и еще нескольких военных инструкторов из России убили в районе села Смелое Луганской области.

Журналисты отметили, что в случае с погибшими на востоке Украины бывают редкие исключения – как, например, на памятном камне "Воинам-землякам, павшим за Родину" в поселке Североонежск Архангельской области.

На могиле Кичаткина указано, что он погиб в Украине (BBC)

Там прямо указано, что старший сержант Кичаткин Леонид Юрьевич 20.08.2014 погиб в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что основу руководящего и командного состава оккупационных войск составляют кадровые офицеры и генералы ВС РФ, которые на ротационной основе отправляются на временно оккупированные территории Украины.