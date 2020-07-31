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Журналисты нашли в России могилы военных РФ, погибших на Донбассе. Фото

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
5,5 т.
Журналисты нашли захоронения российских военных, погибших на Донбассе

Журналисты нашли захоронения российских военных, погибших на Донбассе.

Журналисты изучили памятники погибшим в локальных войнах в разных городах России и нашли захоронения военных, которые погибли на востоке Украины и в Сирии.

Об этом написала ВВС. В частности упоминается четыре офицера, которые погибли в Украине, и еще один, погибший в Сирии.

На памятнике "Воинам-разведчикам" в парке Победы в Калининграде выбиты данные капитана Сергея Суслова, Сергея Федчикова и Вадима Василевского, погибших в 2014 году.

На памятнике "Воинам-разведчикам" в Калининграде выбиты данные капитана Сергея Суслова, Сергея Федчикова и Вадима Василевского, погибших в 2014 году.

На памятнике "Воинам-разведчикам" в Калининграде выбиты данные капитана Сергея Суслова, Сергея Федчикова и Вадима Василевского, погибших в 2014 году. (BBC)

Могилу офицера Сил специальных операций Сергея Суслова группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в 2016 году в подмосковном Солнечногорске, где находится база ССО "Сенеж". Эмблема ССО запечатлена и на памятнике погибшему капитану.

Сергей Суслов погиб в 2014 году предположительно под Мариуполем

Сергей Суслов погиб в 2014 году предположительно под Мариуполем (BBC)

При жизни он был награжден медалями "За присоединение Крыма" и "За отвагу", посмертно стал кавалером ордена "Мужества". Где погиб офицер, до сих пор неизвестно, есть лишь дата смерти – 14 июня 2014 года. В это время на востоке Украины шли активные бои за Мариуполь.

Сергей Федчиков и Вадим Василевский были убиты в июле и августе того же 2014 года – предположительно, в боях за луганский аэропорт. На востоке Украины бывшие военнослужащие оказались в составе тогда только сформированной частной военной компании "Вагнер".

Имя еще одного погибшего предположительно на востоке Украины журналисты нашли на мемориале в подмосковном Зарайске.

На памятнике упомянут Герой России, старший лейтенант Евгений Трундаев, который погиб 15 октября 2014 года.

Герой России Трундаев погиб в районе села Смелое Луганской области

Герой России Трундаев погиб в районе села Смелое Луганской области (BBC)

В декабре 2019 года родители погибшего офицера и председатель местного совета ветеранов рассказывали школьникам на уроке мужества, что Трундаев был командиром противотанкового взвода первого мотострелкового батальона 200-й Отдельной мотострелковой бригады и получил смертельное ранение в бою осенью 2014 года.

По данным ВВС, Трундаева и еще нескольких военных инструкторов из России убили в районе села Смелое Луганской области.

Журналисты отметили, что в случае с погибшими на востоке Украины бывают редкие исключения – как, например, на памятном камне "Воинам-землякам, павшим за Родину" в поселке Североонежск Архангельской области.

На могиле Кичаткина указано, что он погиб в Украине

На могиле Кичаткина указано, что он погиб в Украине (BBC)

Там прямо указано, что старший сержант Кичаткин Леонид Юрьевич 20.08.2014 погиб в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что основу руководящего и командного состава оккупационных войск составляют кадровые офицеры и генералы ВС РФ, которые на ротационной основе отправляются на временно оккупированные территории Украины.

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