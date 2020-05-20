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20 мая • обновлено в 19:42
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Жителю Кропивницкого компенсировали лечение от COVID-19

1.1т
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Жителю Кропивницкого Анатолию Компанийцу вернули более 26 тысяч гривен, которые он потратил на лечение от COVID-19.

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Деньги привез руководитель Центральной городской больницы Александр Артюх, в которой лечился пациент, сообщает "Суспільне".

Жителю Кропнивницкого компенсировали лечение COVID-19

Жителю Кропнивницкого компенсировали лечение COVID-19

Кадр видео "Суспільне"

Глава больницы приехал в областной центр помощи участникам АТО и переселенцам, где работает Компаниец.

"К нам в центр приехал заведующий больницей Александр Иванович Артюх и вернул деньги, которые я потратил на свое лечение", – рассказал мужчина.

Артюх отказался комментировать ситуацию. "Никаких комментариев не даю", – сказал он по телефону.

В свою очередь заместитель мэра города Наталья Дзюба уточнила, что средства были взяты из фонда больницы.

Компаниец заявил, что полученные деньги отдал двоим раненным бойцам из третьего полка спецназначения, которые находятся в очень тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Кропивницкого потратил 26 580 гривен на лечение от COVID-19. В больнице ему сказали, что средств нет, однако заведующий утверждал обратное.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Кропивницкий
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