Жила три дня в могиле: пара откопала на кладбище новорожденного

В Индии на кладбище семейная пара, которая ранее потеряла новорожденную дочь, раскопала в земле ребенка.

Об этом передает NDTV, инцидент произошел в индийском штате Уттар-Прадеш.

Сообщается, что местный торговец Хитеш Кумар ранее похоронил ребенок и пришел с женой на могилу малышки. Придя проститься с ребенком, они услышали плач откуда-то из-под земли. Мужчина сразу же бросился искать место и раскапывать зеплю. Откопав завернутый в ткань глиняный горшок, он увидел там ребенка. Супруги сразу вызвали медиков и полицию.

Врачи стали реанимировать ребенка, ей поставили диагноз гипотермия. Ребенка пришлось подключить к кислородному аппарату из-за инфекции легких.

На данный момент пара, обнаружившая ребенка, постоянно находится в больнице и намерена удочерить малышку.

В полиции отметили, что по закону для процедуры усыновления необходимо согласие кровных родителей, поэтому их необходимо разыскать.

Новорожденный NDTV

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии жительница штата Раджастан Прабха Деви родила в возрасте 75 лет недоношенную девочку.

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