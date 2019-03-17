|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Марина Петик
Марина Петик
ЖурналистВсе статьи автора

Насилуют на камеру и устраивают туры для педофилов: в Украине начали порноохоту на детей

2.8тЧитать материал на украинском

В Украине набирает обороты порноиндустрия на детях. Если еще пару лет назад случаи, когда малышей использовали для "взрослых" съемок, были единичными, то сейчас это уже приобретает серьезные масштабы.

В порно втягивают как детей из неблагополучных семей, так и родителей. Для последних заработок на собственном чаде сулит солидную прибыль. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

За детей платят больше

В Виннице правоохранители задержали мать, которая использовала своего 4-летнего сына для съемки порно. Как рассказала задержанная, заняться незаконным бизнесом ее уговорила некая девушка в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Мать снимала порновидео 4-летнего сына

Мать снимала порновидео 4-летнего сына

Национальная полиция

"Она написала мне и предложила два вида съемок – с мужем или с партнером в домашних условиях. А позже как бы невзначай предложили третью категорию работы. Сказала, что я могу стать менеджером по поиску детей. Надо было знакомиться с ними в "ВКонтакте", снимать их дома, чтобы родители не знали. Или находишь родителей с детьми, которые согласятся на это. А можешь, мол, и сама попробовать, это не страшно. Нужно было сделать 50-60 фотографий, сначала мне самой, а потом привлечь туда ребенка", рассказала полиции задержанная.

Новости
''Порно для школьников?'' Известный украинский сериал оскандалился с книгой для детей
Насилуют на камеру и устраивают туры для педофилов: в Украине начали порноохоту на детей

Национальная полиция

По ее словам, она успела сделать 20-30 фотографий ребенка и отправить заказчице по электронной почте. За это она получила 3 тысячи гривен. В киберполиции говорят, что отправляла фото женщина иностранцам. Делала она и видео, за каждый ролик получала от 1,5 тысяч до 3 тысяч гривен. Женщина и сама снималась в кино "для взрослых", но поскольку за детей платят больше, то она решила использовать собственного ребенка.

Сейчас ей предъявлено подозрение по трем статьям: 156 (растление малолетних), 153 (сексуальное насилие), 301 (распространение детской порнографии) УК Украины.

В съемках участвовали дочери и кум

Детская порнография в Украине набирает обороты. Об этом свидетельствует даже статистика прокуратуры. По их данным, за два месяца только этого года полицией было зарегистрировано 325 дел по статье 301 УК Украины "изготовление и распространение порнографической продукции". Для сравнения, за два месяца прошлого года таких случаев было меньше 252. А всего в 2018 году было открыто 1662 дела по этой статье.

Случаев, когда полиция накрывает детские или семейные порностудии, становится все больше и больше. Например, в июле прошлого года в Бердичеве задержали молодого отца, который использовал свою 8-месячную дочь для съемки порновидео и фото. Делал он это, когда жены не было дома. Супруга узнала на видео свою дочь, а также мужа по шраму на ноге.

Насилуют на камеру и устраивают туры для педофилов: в Украине начали порноохоту на детей

Национальная полиция

А чуть ранее, в июне 2018 года в Кривом роге правоохранители задержали семейную пару, которые снимали "взрослое" видео и фото своей 4-летней дочери. Они постоянно переезжали из города в город, меняли квартиры. Свою "продукцию" они также продавали в интернете.

Отец...

Отец...

Национальная полиция

... и мать снимали маленькую дочь

... и мать снимали маленькую дочь

Национальная полиция

В октябре прошлого года на Киевщине, в Фастове, задержали 45-летнего мужчину, который использовал для съемки роликов "для взрослых" собственных дочерей-подростков, а также их подругу. Как заявили в киберполиции, мужчина заставлял своих детей вступать в интимные отношения, все это снимал на камеру и передавал иностранцам.

Также помогал ему в этом его кум, который часто наведывался с подарками в их дом. Причем данные об этом поступили полицейским от австралийских коллег. Правоохранителям понадобилось два месяца для того, чтобы отследить мужчину и собрать доказательства.

Отец продавал фото дочерей на специальных сайтах

Отец продавал фото дочерей на специальных сайтах

Национальная полиция

Насилуют на камеру и устраивают туры для педофилов: в Украине начали порноохоту на детей

Национальная полиция

Втираются в доверие с помощью книжек по психологии

Также в июне прошлого года в Харькове задержали 22-летнего молодого человека, который втирался в доверие к детям и под разными предлогами вынуждал их делать порнографические фотографии и видео. Как только он получал их продукцию, он тут же начинал их шантажировать, что опубликует в соцсетях. На самом деле, все это он размещал на российском закрытом интернет-ресурсе.

Насилуют на камеру и устраивают туры для педофилов: в Украине начали порноохоту на детей

Национальная полиция

Уже в этом году киберполиция по наводке спецслужб Великобритании задержали 50-летнего киевлянина и его 21-летнего подельника. Киевлянин под видом фотографа несколько лет занимался созданием детской порнографии. Полиция установила пять девочек в возрасте от 9 до 17 лет, которых они снимали. Для этого мужчина арендовал несколько фотостудий. Отснятое видео и фото он отправлял в анонимный сегмент интернета для клиентов из ЕС, Азии и Америки, которых отыскивал на специальных форумах.

Киевлянин снимал откровенные фото детей

Киевлянин снимал откровенные фото детей

Национальная полиция

Детям мужчина представлялся фотографом. А чтобы втянуть их в незаконную съемку, даже использовал психологическое влияние. В студии "мастера" нашли книги по психологии детей и подростков, психиатрии и неврологии. Детям за съемку он платил от 500 до 1500 гривень.

Насилуют на камеру и устраивают туры для педофилов: в Украине начали порноохоту на детей

Национальная полиция

В судах рассматривают единичные дела

Эксперты говорят, что на самом деле украинская киберполиция не имеет больших возможностей отслеживать подобные случаи. Чаще всего информацию о том, что в Украине снимают детское порно, они получают от зарубежных коллег, которые могут позволить себе войти на специализированный сайт под видом покупателя, заплатить немаленькие деньги, а затем, собрав информацию, взломать его и получить все данные пользователей.

Уполномоченный по правам детей Николай Кулеба также обращает внимание на проблему.

"Нашей киберполиции очень сложно раскрывать такие преступления. Ведь такие видео и фото размещаются на закрытых ресурсах, а расплачиваются за них криптовалютой. Как правило, находить преступников удается с помощью иностранных правоохранителей. А международные эксперты утверждают, что на подобных видео на закрытых ресурсах очень много детей славянской национальности. Установить откуда они из Украины, Беларуси или России невозможно, но факт остается фактом", пояснил OBOZREVATEL Кулеба.

Адвокат Андрей Вареник считает, что на самом деле у нас достаточно правовых оснований доказать подобное преступление.

"У нас есть четкие критерии, по которым эксперты могут точно сказать носит ли эта продукция порнографический характер или нет. И если да, то нет проблем наказать преступника. Но я бы сказал, что в судах пока эти дела единичны. Хотя подозреваю, что в Украине проблема с использованием детей для порно достаточно масштабна", отметил в беседе с нами Вареник.

Новости
Торговал мальчиками: в Николаеве поймали опасного педофила-гея

Глава ассоциации Troubleshooter Сергей Креймер считает, что Украина не достаточно эффективно борется с этой проблемой.

"Самая главная проблема, как и во всем у нас – коррупция. Не секрет, что порностудии у нас крышуют правоохранительные органы. И всегда можно уйти от ответственности. У нас задержали педофила, который находился в розыске Интерпола, а выслать из страны его не смогли. Они у нас уходят от ответственности. К сожалению, по статистике страна каждый год прибавляет свое присутствие в незаконном порнобизнесе по 20-30%. Даже в Таиланде стали эффективно бороться с этой проблемой, там мониторят соцсети, людей, которые въезжают в страну. У нас такого нет", – заявилOBOZREVATEL Креймер.

Где находят своих жертв

Бизнес на детском фото и видео "для взрослых" достаточно прибыльный. Поэтому те, кто за ним стоит, никогда не откажутся от таких заработков и сделают все, чтобы уйти от наказания.

По словам руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab Сергея Прокопенко, вся продукция выкладывается на специализированных анонимных сайтах . "Те, кто ими пользуются, проходят сложную регистрацию и совершают предварительную оплату", говорит Прокопенко.

Новости
Купил торт и презервативы: в Запорожье поймали педофила. Фото и видео

"Эта сфера оценивается в миллиарды долларов. Авторы порнороликов получают до 1000 долларов за каждый. Причем часто расчеты происходят в криптовалюте. Конечно, непосредственным участникам съемок они платят меньше. Стоят за этим иностранцы, часто чеченцы, кавказцы", рассказал OBOZREVATEL Сергей Креймер.

По его словам, своих жертв авторы подыскивают среди неблагополучных семей, также в детских домах и интернатах.

"Давно не секрет, что к нам в интернаты даже организовывают туры для иностранных педофилов. Заманивают жертв и в соцсетях, чаще всего используют запрещенную у нас сеть "ВКонтакте". Потому что Facebook активно с этим борется, также как и Viber", – говорит Креймер.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Свидомиты во всей красе
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Junio Van
Junio Van
эуроппа однако!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения