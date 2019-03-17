Насилуют на камеру и устраивают туры для педофилов: в Украине начали порноохоту на детей

В Украине набирает обороты порноиндустрия на детях. Если еще пару лет назад случаи, когда малышей использовали для "взрослых" съемок, были единичными, то сейчас это уже приобретает серьезные масштабы.

В порно втягивают как детей из неблагополучных семей, так и родителей. Для последних заработок на собственном чаде сулит солидную прибыль. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

За детей платят больше

В Виннице правоохранители задержали мать, которая использовала своего 4-летнего сына для съемки порно. Как рассказала задержанная, заняться незаконным бизнесом ее уговорила некая девушка в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Мать снимала порновидео 4-летнего сына Национальная полиция

"Она написала мне и предложила два вида съемок – с мужем или с партнером в домашних условиях. А позже как бы невзначай предложили третью категорию работы. Сказала, что я могу стать менеджером по поиску детей. Надо было знакомиться с ними в "ВКонтакте", снимать их дома, чтобы родители не знали. Или находишь родителей с детьми, которые согласятся на это. А можешь, мол, и сама попробовать, это не страшно. Нужно было сделать 50-60 фотографий, сначала мне самой, а потом привлечь туда ребенка", – рассказала полиции задержанная.

Национальная полиция

По ее словам, она успела сделать 20-30 фотографий ребенка и отправить заказчице по электронной почте. За это она получила 3 тысячи гривен. В киберполиции говорят, что отправляла фото женщина иностранцам. Делала она и видео, за каждый ролик получала от 1,5 тысяч до 3 тысяч гривен. Женщина и сама снималась в кино "для взрослых", но поскольку за детей платят больше, то она решила использовать собственного ребенка.

Сейчас ей предъявлено подозрение по трем статьям: 156 (растление малолетних), 153 (сексуальное насилие), 301 (распространение детской порнографии) УК Украины.

В съемках участвовали дочери и кум

Детская порнография в Украине набирает обороты. Об этом свидетельствует даже статистика прокуратуры. По их данным, за два месяца только этого года полицией было зарегистрировано 325 дел по статье 301 УК Украины "изготовление и распространение порнографической продукции". Для сравнения, за два месяца прошлого года таких случаев было меньше – 252. А всего в 2018 году было открыто 1662 дела по этой статье.

Случаев, когда полиция накрывает детские или семейные порностудии, становится все больше и больше. Например, в июле прошлого года в Бердичеве задержали молодого отца, который использовал свою 8-месячную дочь для съемки порновидео и фото. Делал он это, когда жены не было дома. Супруга узнала на видео свою дочь, а также мужа по шраму на ноге.

Национальная полиция

А чуть ранее, в июне 2018 года в Кривом роге правоохранители задержали семейную пару, которые снимали "взрослое" видео и фото своей 4-летней дочери. Они постоянно переезжали из города в город, меняли квартиры. Свою "продукцию" они также продавали в интернете.

Отец... Национальная полиция

... и мать снимали маленькую дочь Национальная полиция

В октябре прошлого года на Киевщине, в Фастове, задержали 45-летнего мужчину, который использовал для съемки роликов "для взрослых" собственных дочерей-подростков, а также их подругу. Как заявили в киберполиции, мужчина заставлял своих детей вступать в интимные отношения, все это снимал на камеру и передавал иностранцам.

Также помогал ему в этом его кум, который часто наведывался с подарками в их дом. Причем данные об этом поступили полицейским от австралийских коллег. Правоохранителям понадобилось два месяца для того, чтобы отследить мужчину и собрать доказательства.

Отец продавал фото дочерей на специальных сайтах Национальная полиция

Национальная полиция

Втираются в доверие с помощью книжек по психологии

Также в июне прошлого года в Харькове задержали 22-летнего молодого человека, который втирался в доверие к детям и под разными предлогами вынуждал их делать порнографические фотографии и видео. Как только он получал их продукцию, он тут же начинал их шантажировать, что опубликует в соцсетях. На самом деле, все это он размещал на российском закрытом интернет-ресурсе.

Национальная полиция

Уже в этом году киберполиция по наводке спецслужб Великобритании задержали 50-летнего киевлянина и его 21-летнего подельника. Киевлянин под видом фотографа несколько лет занимался созданием детской порнографии. Полиция установила пять девочек в возрасте от 9 до 17 лет, которых они снимали. Для этого мужчина арендовал несколько фотостудий. Отснятое видео и фото он отправлял в анонимный сегмент интернета для клиентов из ЕС, Азии и Америки, которых отыскивал на специальных форумах.

Киевлянин снимал откровенные фото детей Национальная полиция

Детям мужчина представлялся фотографом. А чтобы втянуть их в незаконную съемку, даже использовал психологическое влияние. В студии "мастера" нашли книги по психологии детей и подростков, психиатрии и неврологии. Детям за съемку он платил от 500 до 1500 гривень.

Национальная полиция

В судах рассматривают единичные дела

Эксперты говорят, что на самом деле украинская киберполиция не имеет больших возможностей отслеживать подобные случаи. Чаще всего информацию о том, что в Украине снимают детское порно, они получают от зарубежных коллег, которые могут позволить себе войти на специализированный сайт под видом покупателя, заплатить немаленькие деньги, а затем, собрав информацию, взломать его и получить все данные пользователей.

Уполномоченный по правам детей Николай Кулеба также обращает внимание на проблему.

"Нашей киберполиции очень сложно раскрывать такие преступления. Ведь такие видео и фото размещаются на закрытых ресурсах, а расплачиваются за них криптовалютой. Как правило, находить преступников удается с помощью иностранных правоохранителей. А международные эксперты утверждают, что на подобных видео на закрытых ресурсах очень много детей славянской национальности. Установить откуда они – из Украины, Беларуси или России – невозможно, но факт остается фактом", – пояснил OBOZREVATEL Кулеба.

Адвокат Андрей Вареник считает, что на самом деле у нас достаточно правовых оснований доказать подобное преступление.

"У нас есть четкие критерии, по которым эксперты могут точно сказать носит ли эта продукция порнографический характер или нет. И если да, то нет проблем наказать преступника. Но я бы сказал, что в судах пока эти дела единичны. Хотя подозреваю, что в Украине проблема с использованием детей для порно достаточно масштабна", – отметил в беседе с нами Вареник.

Глава ассоциации Troubleshooter Сергей Креймер считает, что Украина не достаточно эффективно борется с этой проблемой.

"Самая главная проблема, как и во всем у нас – коррупция. Не секрет, что порностудии у нас крышуют правоохранительные органы. И всегда можно уйти от ответственности. У нас задержали педофила, который находился в розыске Интерпола, а выслать из страны его не смогли. Они у нас уходят от ответственности. К сожалению, по статистике страна каждый год прибавляет свое присутствие в незаконном порнобизнесе по 20-30%. Даже в Таиланде стали эффективно бороться с этой проблемой, там мониторят соцсети, людей, которые въезжают в страну. У нас такого нет", – заявилOBOZREVATEL Креймер.

Где находят своих жертв

Бизнес на детском фото и видео "для взрослых" достаточно прибыльный. Поэтому те, кто за ним стоит, никогда не откажутся от таких заработков и сделают все, чтобы уйти от наказания.

По словам руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab Сергея Прокопенко, вся продукция выкладывается на специализированных анонимных сайтах . "Те, кто ими пользуются, проходят сложную регистрацию и совершают предварительную оплату", – говорит Прокопенко.

"Эта сфера оценивается в миллиарды долларов. Авторы порнороликов получают до 1000 долларов за каждый. Причем часто расчеты происходят в криптовалюте. Конечно, непосредственным участникам съемок они платят меньше. Стоят за этим иностранцы, часто чеченцы, кавказцы", – рассказал OBOZREVATEL Сергей Креймер.

По его словам, своих жертв авторы подыскивают среди неблагополучных семей, также в детских домах и интернатах.

"Давно не секрет, что к нам в интернаты даже организовывают туры для иностранных педофилов. Заманивают жертв и в соцсетях, чаще всего используют запрещенную у нас сеть "ВКонтакте". Потому что Facebook активно с этим борется, также как и Viber", – говорит Креймер.

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