"Жаркий" февраль: синоптик предупредил о теплой погоде до конца месяца

Метеорологические показатели указывают на то, что до конца февраля ситуация с погодой в Европе существенно не изменится.

Об этом в Facebook сообщил синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

Февраль в Украине Иллюстрация

"Индекс Арктического колебания (Arctic Oscillation) за последние пару дней достиг рекордно высокого значения в 6,34! Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1990 году и составлял 5,91. В течение практически всей зимы 2019/2020 данная осцилляция находится в устойчивой положительной фазе и по прогнозам до конца февраля ситуация существенно не изменится", – пояснил он.

Как правило, пишет синоптик, при таком раскладе на большей части Европы наблюдаются температуры выше нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам метеорологов, в 2020 году в Украине снова предвидятся погодные аномалии – осень, вероятно, затянется аж до Нового года.

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