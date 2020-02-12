Главная Новости
12 февраля • обновлено в 09:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Жаркий" февраль: синоптик предупредил о теплой погоде до конца месяца

970
Читать материал на украинском

Метеорологические показатели указывают на то, что до конца февраля ситуация с погодой в Европе существенно не изменится.

Об этом в Facebook сообщил синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

Новости
Пасмурно и сыро: прогноз погоды в Украине на 12 февраля от ObozTV

Февраль в Украине

Февраль в Украине

Иллюстрация

"Индекс Арктического колебания (Arctic Oscillation) за последние пару дней достиг рекордно высокого значения в 6,34! Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1990 году и составлял 5,91. В течение практически всей зимы 2019/2020 данная осцилляция находится в устойчивой положительной фазе и по прогнозам до конца февраля ситуация существенно не изменится", – пояснил он.

"Жаркий" февраль: синоптик предупредил о теплой погоде до конца месяца
"Жаркий" февраль: синоптик предупредил о теплой погоде до конца месяца

Как правило, пишет синоптик, при таком раскладе на большей части Европы наблюдаются температуры выше нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам метеорологов, в 2020 году в Украине снова предвидятся погодные аномалии – осень, вероятно, затянется аж до Нового года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги