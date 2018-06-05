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Жарче обычного: появился прогноз погоды на июнь

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В июне 2018 года средняя месячная температура воздуха будет составлять +18 +22, что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз на основании данных Украинского гидрометеорологического института, мировых центров погоды, а также собственных данных, опубликовал Укргидрометцентр.

Отмечается, что средняя месячная температура в горных районах ожидается на уровне +14 +15 градусов, что также выше средней нормы.

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Месячный объем осадков ожидается 45-90 мм, что в пределах обычных показателей.

В Карпатах и ​​местами на Прикарпатье – 98-150 мм, а в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях около средних многолетних значений. На остальной территории Украины – меньше средней нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украину идет резкое похолодание.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Объект
Укргидрометцентр
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