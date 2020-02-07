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8 февраля • обновлено в 07:43
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Жара и страшные ливни: климатолог испугал прогнозом погоды в Украине

11.3т
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В Украине к 2050 году количество осадков увеличится на 20%. Стране грозят аномальные тропические ливни.

Об этом сообщил глава Украинкой климатической сети Илья Еременко, передает "Фокус". Он добавил, что также в стране будет значительно повышаться температура воздуха.

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"За последние годы Луцк, Киев, Львов и другие города столкнулись с аномальными летними ливнями, когда за несколько часов выпадала месячная норма осадков. Да и зимой обильные снегопады не раз заставляли коммунальные службы врасплох. А к 2050-му количество осадков увеличится на 20% по сравнению с периодом с 1981 по 2010 год", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что изменения среднегодовой температуры воздуха в Украине уже почти вдвое превышают показатели по миру и Северному полушарию.

Украину зальет тропическими ливнями

Украину зальет тропическими ливнями

МК

Как сообщал OBOZREVATEL, до середины марта в Украине будут держаться морозы, временами даже сильные, а потеплеет в стране лишь в конце апреля.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
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