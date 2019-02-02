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Зеркальная дата 2.02: какую силу несет и что нельзя в этот день

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2 февраля (2.02) – зеркальная дата, способная изменить многое в жизни при правильном поведении в этот день, уверены нумерологи.

Так, несущей цифрой является именно двойка, которая в нумерологии означает силу, целеустремленность и здоровый эгоизм, пишет "АиФ".

Какие изменения принесет этот день

В финансовой сфере зеркальная дата очень помогает достичь успеха. Для того, в первую очередь, стоит определиться, чего именно вы хотите добиться. Этот день прекрасно подходит для воплощения своей мечты: покупка дома или машины, отпуск, трата денег на себя.

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Зеркальная дата 2.02: какую силу несет и что нельзя в этот день

Hyser

Для работы прекрасно подходит время с 12 до 16 часов для, в этот период вы будете очень активны и наиболее продуктивны. Выполнение рутинных домашних дел лучше сделать утром или отложить на вечер.

В этот день настроение будет зависеть от самочувствия, поэтому постарайтесь не перенапрягаться, хорошо питаться и отдыхать. Работа будет отнимать очень много сил, даже на выполнение небольшого и легкого задания у вас уйдет масса сил и энергии.

Что не удастся

Любовь и отношения в этот день вряд ли посчастливится обрести или наладить. Двойка не располагает к признаниям в любви и романтике, поэтому этот день не подходит для знакомства и свиданий. Этот день лучше провести в уединении, а любую взаимную коммуникацию отложить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ежегодно 2 февраля во многих странах мира отмечают традиционный праздник – День сурка. В этот день люди наблюдают за животным, которое вылезает из своей норки и предсказывает, как скоро наступит весна.

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Место
Украина
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Пасмурно значит тени не увидит
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Khlynov Vlad
Khlynov Vlad
Smallwille JorEl, прекрасно - значит весна будет ранняя!
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