"Зелю геть!" Украиной прокатилась новая масштабная волна протестов. Фото и видео

В среду, 2 октября в украинских городах продолжились протесты против подписания "формулы Штайнмайера" под лозунгом "Нет капитуляции!"

Митинги анонсировали во множестве населенных пунктов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В частности, активисты стали собираться вечером на Майдане Незалежности в Киеве. Они скандировали "Одна единая соборная Украина!", "Зелю геть!", "Зелю на палю", "Нет капитуляции!"

Соцсети

Митинг в Киеве Соцсети

Митинг в Киеве Соцсети

Митинг в Киеве Соцсети

Митинг в Киеве Соцсети

Митинг в Киеве Соцсети

Митинг в Киеве Соцсети

Митинг в Киеве Соцсети

Вышли на протест также и на площадь Свободы в Харькове. Митинг начали с гимна Украины.

Протесты в Харькове Соцсети

Протесты в Харькове Соцсети

Протесты в Харькове Соцсети

Протесты в Харькове Соцсети

Протесты в Харькове Соцсети

Протесты в Харькове Соцсети

Протесты в Харькове Соцсети

Аналогичный митинг провели также во Львове. Активисты вышли к памятнику Шевченко.

Протест устроили также в Одессе.

Протест в Одессе Соцсети

Присоединилась также Винница.

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице Соцсети

Митинг в Виннице Соцсети

Вышли с протестом Днепр и Кривой Рог.

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вечером 1 октября Украина провела масштабные митинги против решения по Донбассу.

Ранее росСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация якобы, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевший план по Донбассу – "формулу Штайнмайера".

После этого президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу Штайнмайера". Он пообещал, что "капитуляции не будет".

В партии "Европейская солидарность" предупредили, что "план Штайнмайера" – это ловушка России и действительно начало капитуляции нашей страны.

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