"Зелю геть!" Украиной прокатилась новая масштабная волна протестов. Фото и видео

В среду, 2 октября в украинских городах продолжились протесты против подписания "формулы Штайнмайера" под лозунгом "Нет капитуляции!"
Митинги анонсировали во множестве населенных пунктов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
В частности, активисты стали собираться вечером на Майдане Незалежности в Киеве. Они скандировали "Одна единая соборная Украина!", "Зелю геть!", "Зелю на палю", "Нет капитуляции!"
Соцсети
Митинг в Киеве
Соцсети
Митинг в Киеве
Соцсети
Митинг в Киеве
Соцсети
Митинг в Киеве
Соцсети
Митинг в Киеве
Соцсети
Митинг в Киеве
Соцсети
Митинг в Киеве
Соцсети
Вышли на протест также и на площадь Свободы в Харькове. Митинг начали с гимна Украины.
Протесты в Харькове
Соцсети
Протесты в Харькове
Соцсети
Протесты в Харькове
Соцсети
Протесты в Харькове
Соцсети
Протесты в Харькове
Соцсети
Протесты в Харькове
Соцсети
Протесты в Харькове
Соцсети
Аналогичный митинг провели также во Львове. Активисты вышли к памятнику Шевченко.
Протест устроили также в Одессе.
Протест в Одессе
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Присоединилась также Винница.
Митинг в Виннице
Митинг в Виннице
Митинг в Виннице
Митинг в Виннице
Митинг в Виннице
Митинг в Виннице
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Митинг в Виннице
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Вышли с протестом Днепр и Кривой Рог.
#Дніпро зараз.#нікапітуляції pic.twitter.com/GHtMltaXB7— Днепробандеровск (@prodnipro) October 2, 2019
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 1 октября Украина провела масштабные митинги против решения по Донбассу.
Ранее росСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация якобы, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевший план по Донбассу – "формулу Штайнмайера".
После этого президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу Штайнмайера". Он пообещал, что "капитуляции не будет".
В партии "Европейская солидарность" предупредили, что "план Штайнмайера" – это ловушка России и действительно начало капитуляции нашей страны.
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