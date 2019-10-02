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2 октября • обновлено в 19:57
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"Зелю геть!" Украиной прокатилась новая масштабная волна протестов. Фото и видео

1.1т Читать материал на украинском

В среду, 2 октября в украинских городах продолжились протесты против подписания "формулы Штайнмайера" под лозунгом "Нет капитуляции!"

Митинги анонсировали во множестве населенных пунктов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В частности, активисты стали собираться вечером на Майдане Незалежности в Киеве. Они скандировали "Одна единая соборная Украина!", "Зелю геть!", "Зелю на палю", "Нет капитуляции!"

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"Зелю геть!" Украиной прокатилась новая масштабная волна протестов. Фото и видео

Соцсети

Митинг в Киеве

Митинг в Киеве

Соцсети

Митинг в Киеве

Митинг в Киеве

Соцсети

Митинг в Киеве

Митинг в Киеве

Соцсети

Митинг в Киеве

Митинг в Киеве

Соцсети

Митинг в Киеве

Митинг в Киеве

Соцсети

Митинг в Киеве

Митинг в Киеве

Соцсети

Митинг в Киеве

Митинг в Киеве

Соцсети

"Зелю геть!" Украиной прокатилась новая масштабная волна протестов. Фото и видео

Вышли на протест также и на площадь Свободы в Харькове. Митинг начали с гимна Украины.

Протесты в Харькове

Протесты в Харькове

Соцсети

Протесты в Харькове

Протесты в Харькове

Соцсети

Протесты в Харькове

Протесты в Харькове

Соцсети

Протесты в Харькове

Протесты в Харькове

Соцсети

Протесты в Харькове

Протесты в Харькове

Соцсети

Протесты в Харькове

Протесты в Харькове

Соцсети

Протесты в Харькове

Протесты в Харькове

Соцсети

Аналогичный митинг провели также во Львове. Активисты вышли к памятнику Шевченко.

Протест устроили также в Одессе.

Протест в Одессе

Протест в Одессе

Соцсети

Присоединилась также Винница.

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Соцсети

Митинг в Виннице

Митинг в Виннице

Соцсети

Вышли с протестом Днепр и Кривой Рог.

"Зелю геть!" Украиной прокатилась новая масштабная волна протестов. Фото и видео
"Зелю геть!" Украиной прокатилась новая масштабная волна протестов. Фото и видео
"Зелю геть!" Украиной прокатилась новая масштабная волна протестов. Фото и видео
"Зелю геть!" Украиной прокатилась новая масштабная волна протестов. Фото и видео

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вечером 1 октября Украина провела масштабные митинги против решения по Донбассу.

  • Ранее росСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация якобы, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевший план по Донбассу – "формулу Штайнмайера".

  • После этого президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу Штайнмайера". Он пообещал, что "капитуляции не будет".

  • В партии "Европейская солидарность" предупредили, что "план Штайнмайера" – это ловушка России и действительно начало капитуляции нашей страны.

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Место
Украина
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Я смотрю, что в Одессе "самый массовый" митинг. Спасибо Одесса!
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руденко евгений
руденко евгений
"масштабная волна протестов" - будем считать так, если хотят авторы...
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