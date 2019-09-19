Зеленскому в Виннице предложили "прозреть": что случилось

В Виннице президенту Украины Владимиру Зеленскому передали выписанное на его имя удостоверение члена Украинского общества слепых. Так сделали для того, чтобы привлечь внимание к проблемам предприятий, где работают незрячие.

Это случилось во время представления нового главы ОГА Владислава Скальского. Удостоверение Зеленского отдали заместителю главы Офиса президента Сергею Трофимову, написал "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я, пользуясь случаем, пришел для того, чтобы привлечь внимание к нашему предприятию. Сегодня предприятие, где работает 129 слепых людей, а всего – 200 человек вместе со зрячими, находится в очень плохом состоянии. Такая ситуация в целом в государстве", – сказал директор ПОГ "Винницкое УПП УТОС" Константин Ильницкий.

Представление нового главы ОГА в Виннице Укринформ

Он отметил: хотя винницкая власть и помогает учреждению, однако хотелось привлечь внимание и "государственной власти", ведь город и область не имеют рычагов для помощи предприятию общества слепых.

"Я рассчитывал, что сегодня приедет президент. Устав Украинского общества слепых предусматривает, чтобы в наши ряды вступали люди зрячие. Поэтому на имя Владимира Александровича Зеленского выписано удостоверение, что он является членом Украинского общества слепых. Он обязан нам помогать, передайте ему, пожалуйста", – обратился Ильницкий к Трофимову.

Также мужчина подарил мягкую игрушку-крота назначенному главе ОГА Скальскому, попросив держать ее в своем кабинете как напоминание о проблемах незрячих людей.

Скальскому подарили игрушку-крота Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Зеленский назначил Скальского новым главой Винницкой областной государственной администрации (ОГА).

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