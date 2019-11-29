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30 ноября • обновлено в 11:27
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Геннадий Мохненко
Геннадий Мохненко
Пастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим" Все статьи автора

Зеленскому.. Срочно.. Чертовщина на встрече в Париже

28т

Зеленому, в экстренном режиме, необходимо перечитать "Вечера на хуторе близ Диканьки.." Это нужно сделать до того как он отправится 9-го декабря в Париж.

Там, по сюжету, зимние посиделки, веселье (с этим, уверен у ребят с 95 го квартала будет порядок) а после самое интересное… Как писал Николай Васильевич, начинают "нести болтовню" .. "Каких только страхов тогда не услышишь!" - пишет Гоголь… Но самое важное вот в чем. Завсегдатай "Вечеров на хуторе", у классика, - Чёрт! И это конечно прообраз Путина…

Я понимаю что западные лидеры не очень дружат с богословием, открывающим нам демоническую природу российского режима. Но перед встречей норманнской четверки им так же, критически важно, хотя бы ознакомится с этим украино-российским фольклором и они многое поймут…

Новости
Как 9 декабря увидеть Париж и не умереть

Вот например шокирующая история "Красной Свитки" (кафтана) - из "Сорочинской ярмарки!" Черт, пьянствовавший в корчме, поиздержался и вынужден был заложить свой "Красный кафтан" (Свитку). Позже, явившись выкупать любимый наряд, он обнаруживает, что тот уже продан. Чёрт наказывает хозяина и отправляется искать кафтан. Но тот уже много раз переходил из рук в руки, принося несчастья владельцам. Наконец "Красная Свитка" была изрублена и раскидана по ярмарке. Теперь Чёрт бродит в поисках этих кусков. Нашел почти все.. Кроме левого (!!!) рукава.

Это, согласитесь, важная деталь у Гоголя. Сатана почти собрал свою "Красную Свитку".. Не может найти только Левый Рукав!!! - это ведь точно про Украину…

Новости
Долетит ли Путин до Парижа?

Империя Путина, почти собрана из пропитых, разрубленных и разбросанных лоскутков. Контроль над СМИ, едино-росско-партийная система, полный возврат чекистов к рулю страны… Вот только этот проклятый "Левый Рукав"- Украина…

Без неё нет "Красной Свитки"… Величия и могущества у русского Чёрта - Нет. Вот и не спится Путину без нашего, "Левого рукава"…

Поиск Чёртом пропитой "Красной Свитки", куски которой разбросаны и приносят проклятия, - крайне важное пророчество Гоголя о Путине и гниющей российско-совковской империи.

Я бы предложил и Меркель, и Макрону, и Зеленскому, отменить встречу с Чёртом. Второй вариант - приезжать на мероприятие, с кремлевским Лукавым, вместе с опытными экзорцистами. Я посмотрел свой пасторский, капелланский график. 9-го декабря, как раз буду по дороге из Хельсинки в Украину! Могу заскочить в Париж и лично оказать услуги по изгнанию демонов из этого московского Вия.

У российского писателя Дмитрия Быкова есть чудесное, теологически верное, описание нынешнего лидера России: "Когда в глаза тебе смотрят Вии – сразу уверуешь, селяви. Но ведь это все не впервые… Да и когда тут рулил не Вий?"

Россией правит Чёрт… В погоне за красной Свиткой он несет исключительно проклятие. Посему я крайне обеспокоен предстоящим событием. Уверен что без духовной поддержки, встреча с Вием - может обернутся неприятностями и дальнейшим разгулом имперской бесовщины.

С чем едет Зеленский в Париж - не знаю… Планирует ли он вернуть Левый , Украинский рукав - "Красной Свитки" Чёрту - я не в курсе.

Но зафиксируйте для истории что я, как пастор, предупредил о демонических силах с которыми прийдется иметь место на нормандских вечерах "Хутора близ Парижской Диканьки".

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Автор
Геннадий Мохненко Геннадий Мохненко
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Так розумним людям давно зрозуміло, що за обличчам путіна ховається Сатана. Не дарма ж якутський шаман Олександр Габишев ішов пішки до москви, щоб вигнати путіна, але Сатана виявився сильнішим і його затримали.
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Mega Death
Mega Death
Как это животное допускают к детям? У него в голове каша))) ...если б я был президентом, я бы... Мохненко кто это вообще?
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Бля, он солевой илли просто на стакане висит?
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