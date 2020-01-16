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16 января • обновлено в 17:19
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В армию будут забирать с 18 лет: что нужно знать о призыве 2020 года в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении призывного возраста для мужчин с 20 до 18 лет.

В том, что изменится в процедуре призыва, разбирался OBOZREVATEL. В этом ему помогал военный журналист, полковник, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Главное:

  • 18-летним будут приходить повестки в военкомат. Если повестка не пришла, необходимо прийти самостоятельно.

  • 18-летних абитуриентов, пока они не стали студентами, могут призывать на срочную службу.

  • Военнослужащие срочной службы любого возраста не будут участвовать в боевых действиях на Донбассе ни при каких обстоятельствах.

Когда начнут призывать по-новому

Указ президента вступает в силу с 1 марта 2020 года. Очередной призыв на срочную службу будет проведен в два этапа: в апреле-июне 2020 года и в октябре-декабре 2020 года.

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Что делать юношам, которым исполнилось 18 лет

Им необходимо действовать в соответствии с действующим законодательством. Если призывник получил повестку, в военкомат необходимо явиться в срок, который указан в ней. Причиной для неявки может быть только болезнь, стихийное бедствие, смерть близкого родственника или близкого родственника жены.

Если повестка не пришла, 18-летние ребята обязаны явиться на призывной участок по месту жительства самостоятельно.

В 2020 году на срочную службу будут призывать 18-летних

В 2020 году на срочную службу будут призывать 18-летних

Что будет с 18-летними, которые в этом году будут поступать в вузы

Отсрочка от призыва предоставляется индивидуально, в том числе на основании документа о том, что юноша является студентом дневной формы обучения. Но пока абитуриент не зачислен в вуз и не стал студентом, "вопрос зависает". "Если работники военкомата призовут абитуриента, то, формально, они будут правы".

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Будут ли 18-летних призывников отправлять в зону боевых действий на Донбасс

Ни 18-летние ребята, ни другие военнослужащие срочной службы "не будут участвовать в военных действиях однозначно никогда". Для прохождения службы в район ООС направляются только контрактники и только после прохождения специального процесса подготовки, в том числе боевого слаживания в составе бригад.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что в ходе осеннего призыва 2019 года было призвано более 15 тысяч юношей. 9 тысяч из них пополнили военные части Вооруженных сил Украины.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Владислав Селезнев
Место
Украина
Теги
призыв Вооруженные силы Украины
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Livesey David
Livesey David
О, на польских грядках и российских стройках ожидается скорое омоложение.
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Junio Van
Junio Van
до последнего украинца...
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