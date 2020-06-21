В международный День медицинского работника президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских медиков и поблагодарил их за работу, особенно в условиях пандемии коронавируса.

По его словам, именно благодаря медикам Украина получила шанс выстоять (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Сегодня с болью в сердце мы не можем не вспомнить 43 медицинских работников, которые погибли, противодействуя COVID-19. Сейчас каждый врач фактически тоже находится на передовой, сражаясь за наше здоровье и жизнь. Украинские медики приравнены к украинским военным, которые защищают страну на востоке. И семьи погибших врачей в недалеком будущем должны получить соответствующие компенсации", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что 19 июня состоялось заседание правительства, где было принято ряд решений по труду медиков.

"Кроме 6,5 млрд для строительства по всей стране приемных отделений, мы дополнительно увеличиваем расходы на медицину почти на 8 млрд. Следовательно – все медицинские учреждения, которые из-за старой реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированы и сохранены. 1,2 млрд гривен будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70 процентов в зависимости от их категории", – пообещал президент.

Он еще раз поздравил каждого украинского медика, независимо от категории, – как известных академиков и врачей, так и медсестер, медбратьев и водителей скорой помощи.

"Для нас вы все самые лучшие. Для нас вы все заслуженные. Для нас вы все Люди с большой буквы", – подытожил Зеленский.

Напомним, День медицинского работника в Украине в 2020 году празднуется 21 июня. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента в 1994 году и с тех пор отмечается каждое третье воскресенье июня.

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