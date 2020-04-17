Зеленский появится в студии "Свободы слова Савика Шустера": что обсудят

В пятницу, 17 апреля, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" появится президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с главами городов, представителями церквей и СБУ, а также журналистами он будет искать решение актуальных проблем и отвечать на самые острые вопросы.

Трансляцию политического ток-шоу можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Тема нового эфира – "Президент Владимир Зеленский в студии: что нас ждет завтра?"

Гости студии обсудят с президентом наиболее актуальные сегодня для страны вопросы:

Какие мероприятия планируются в Украине на Пасху?

Будет ли Украина продолжать карантин?

Что будет с экономикой страны после карантина?

На какую поддержку рассчитывать бизнесу и людям, оставшимся без работы?

Как среди чиновников СБУ мог оказаться шпион? Что он планировал осуществить на территории Украины? Кто был его куратором?

Гости студии:

Владимир Зеленский , Президент Украины;

Представители Украинской Православной Церкви, Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви;

Виталий Кличко , мэр Киева;

Андрей Садовый , мэр Львова;

Вадим Бойченко, мэр Мариуполя;

Игорь Смешко , глава СБУ (2003-2005);

Геннадий Москаль, генерал-лейтенант милиции, заместитель председателя СБУ (2007);

Валентин Наливайченко, глава СБУ (2006-2010; 2014-2015);

Дмитрий Гордон , основатель интернет-издание "ГОРДОН";

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава УГКЦ заявил о беспрецедентных мерах на Пасху. Впервые, со времен подполья Украинской греко-католической церкви, богослужение и освящение куличей будет происходить за закрытыми дверями.

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