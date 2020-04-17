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17 апреля • обновлено в 18:24
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Зеленский появится в студии "Свободы слова Савика Шустера": что обсудят

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В пятницу, 17 апреля, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" появится президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с главами городов, представителями церквей и СБУ, а также журналистами он будет искать решение актуальных проблем и отвечать на самые острые вопросы.

Трансляцию политического ток-шоу можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Тема нового эфира – "Президент Владимир Зеленский в студии: что нас ждет завтра?"

Зеленский появится в студии "Свободы слова Савика Шустера": что обсудят

Гости студии обсудят с президентом наиболее актуальные сегодня для страны вопросы:

  • Какие мероприятия планируются в Украине на Пасху?

  • Будет ли Украина продолжать карантин?

  • Что будет с экономикой страны после карантина?

  • На какую поддержку рассчитывать бизнесу и людям, оставшимся без работы?

  • Как среди чиновников СБУ мог оказаться шпион? Что он планировал осуществить на территории Украины? Кто был его куратором?

Гости студии:

  • Владимир Зеленский, Президент Украины;

  • Представители Украинской Православной Церкви, Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви;

  • Виталий Кличко, мэр Киева;

  • Андрей Садовый, мэр Львова;

  • Вадим Бойченко, мэр Мариуполя;

  • Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);

  • Геннадий Москаль, генерал-лейтенант милиции, заместитель председателя СБУ (2007);

  • Валентин Наливайченко, глава СБУ (2006-2010; 2014-2015);

  • Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание "ГОРДОН";

  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

  • Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава УГКЦ заявил о беспрецедентных мерах на Пасху. Впервые, со времен подполья Украинской греко-католической церкви, богослужение и освящение куличей будет происходить за закрытыми дверями.

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Читайте все новости по теме "Пасха" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Темы
Пасха Карантин в Украине
Персона
Савик Шустер
Тег
Экономика Украины
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