Скандал с голодными бойцами ВСУ: Зеленский поставил точку

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который решает вопрос с поставками питания военнослужащим Вооруженных сил Украины в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Это позволяет Министерству обороны и Министерству внутренних дел продлить в 2020 году договоры, заключенные в 2019 году с субъектами хозяйствования с целью недопущения срыва питания военнослужащих, сообщается на сайте Офиса президента.

Согласно документу, питание личного состава будет осуществляться в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных Минобороны и МВД на указанные цели по соответствующим бюджетным программам.

Напомним, что закон "О внесении изменения в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих" № 548-IX Верховная Рада приняла 30 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал с поставками питания произошел в марте. Компании отказались предоставлять услуги питания военнослужащим.

Дело в том, что компании, которые должны были предоставлять услуги по питанию в воинские части ВСУ, проинформировали Минобороны Украины, что в связи с коронавирусом и "форс-мажором" они не в состоянии его обеспечить.

Минобороны приняло решение продлить до 31 декабря 2020 года договоры о закупке услуг по питанию, которые действовали в предыдущем году, но после утверждения изменений в бюджет Кабмином законопроект должен был пройти голосование в парламенте.

До утверждения законопроекта Офис президента призвал глав облгосадминистраций и Киевской городской госадминистрации, чтобы те были готовы безвозмездно оказать помощь в питании для военнослужащих ВСУ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!