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Зеленский дал гражданство 9 иностранцам: кто они

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Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство девяти иностранцам, в том числе уроженцам России.

Соответствующий указ №526 обнародован на сайте главы государства в четверг, 18 июля.

Семь человек приняты как лица, которые составляюет государственный интерес для страны, – Сергей Алексеевич, Станислав Гибадулин, Сергей Гноевой, Нугзар Канделаки, Андрей Ковниренко, Никита Макеев, Денис Прохоров.

Кроме того, два человека – Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин – приняты как лица, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.

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Путин упростил получение гражданства России для всего Донбасса: что известно

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба Офиса президента

  • Сергей Алексеевич, 1994 года рождения, уроженец Республики Беларусь, проживающий в Хмельницком;

  • Станислав Гибадулин, 1990 года рождения, уроженец Республики Молдова, проживающий в Киевской области;

  • Сергей Гноевой, 1979 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Киевской области;

  • Нугзар Канделаки, 1959 года рождения, уроженец Грузии, проживающий в Ивано-Франковске;

  • Андрей Ковниренко, 1987 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающего в Киеве;

  • Никита Макеев, 1984 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Киевской области;

  • Денис Прохоров, 1995 года рождения, уроженец Республики Беларусь, проживающий в Киеве;

  • Алексей Сивохин, 1979 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Киевской области;

  • Дмитрий Фомин, 1971 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Киеве.

Зеленский дал гражданство 9 иностранцам: кто они

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский предоставил украинское гражданство лицам, которые защищали суверенитет и независимость нашей страны.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Путин упростил получение российских паспортов для всех жителей Луганской и Донецкой областей. -Я не удивлюсь, если скоро он разрешит украинцам самим рисовать себе российские паспорта.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Голодранци, гоп до кучи в нэзалэжну.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Зеленский незаконно раздаёт украинские паспорта!!! Это нарушает все нормы международного права!!! Это противоречит "Минским договорённостям"!!! Это очередной способ давления на Молдову, Беларусь, Грузию и Россию!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Голованов Сергей, Я за справедливость)))))))))))
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Пигги, ото тебя штырит )))))
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