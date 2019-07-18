Зеленский дал гражданство 9 иностранцам: кто они

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство девяти иностранцам, в том числе уроженцам России.

Соответствующий указ №526 обнародован на сайте главы государства в четверг, 18 июля.

Семь человек приняты как лица, которые составляюет государственный интерес для страны, – Сергей Алексеевич, Станислав Гибадулин, Сергей Гноевой, Нугзар Канделаки, Андрей Ковниренко, Никита Макеев, Денис Прохоров.

Кроме того, два человека – Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин – приняты как лица, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.

Владимир Зеленский Пресс-служба Офиса президента

Сергей Алексеевич, 1994 года рождения, уроженец Республики Беларусь, проживающий в Хмельницком;

Станислав Гибадулин, 1990 года рождения, уроженец Республики Молдова, проживающий в Киевской области;

Сергей Гноевой, 1979 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Киевской области;

Нугзар Канделаки, 1959 года рождения, уроженец Грузии, проживающий в Ивано-Франковске;

Андрей Ковниренко, 1987 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающего в Киеве;

Никита Макеев, 1984 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Киевской области;

Денис Прохоров, 1995 года рождения, уроженец Республики Беларусь, проживающий в Киеве;

Алексей Сивохин, 1979 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Киевской области;

Дмитрий Фомин, 1971 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский предоставил украинское гражданство лицам, которые защищали суверенитет и независимость нашей страны.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!