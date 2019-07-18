Зеленский дал гражданство 9 иностранцам: кто они

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство девяти иностранцам, в том числе уроженцам России.
Соответствующий указ №526 обнародован на сайте главы государства в четверг, 18 июля.
Семь человек приняты как лица, которые составляюет государственный интерес для страны, – Сергей Алексеевич, Станислав Гибадулин, Сергей Гноевой, Нугзар Канделаки, Андрей Ковниренко, Никита Макеев, Денис Прохоров.
Кроме того, два человека – Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин – приняты как лица, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.
Владимир Зеленский
Пресс-служба Офиса президента
Сергей Алексеевич, 1994 года рождения, уроженец Республики Беларусь, проживающий в Хмельницком;
Станислав Гибадулин, 1990 года рождения, уроженец Республики Молдова, проживающий в Киевской области;
Сергей Гноевой, 1979 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Киевской области;
Нугзар Канделаки, 1959 года рождения, уроженец Грузии, проживающий в Ивано-Франковске;
Андрей Ковниренко, 1987 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающего в Киеве;
Никита Макеев, 1984 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Киевской области;
Денис Прохоров, 1995 года рождения, уроженец Республики Беларусь, проживающий в Киеве;
Алексей Сивохин, 1979 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Киевской области;
Дмитрий Фомин, 1971 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский предоставил украинское гражданство лицам, которые защищали суверенитет и независимость нашей страны.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!