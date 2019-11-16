После недавней публикации, где я показал реальный оккупированный рф Донецк и приложил к этому всему фото, в кругах пропагандистских знатно полыхнуло. Была высказана 1000+1 версия, мол это и постановочные фото, и что фото сделаны в специально выбранное время, и что ракурс брался специально такой, чтобы показать город пустым как Припять и т. д.

Также было озвучено, что, на самом деле, в городе все прекрасно, безбиндерский период превратил зачуханный Донецк в настоящую жемчужину, а из каждого крана в обычной донецкой квартире течет французское вино, которым шахтеры моют ноги. Короче, не смотрите ваши интернеты, это происки буржуазии и т. д.

Новости Рабы бастуют в Донецке

Так ли это на самом деле ? Решать вам. Вот вам фото.

Прошу обратить внимание на толпы людей на улицах в 2 часа дня и лужи из мартини. Также приглянитесь и уверуйте в счастливые толпы людей, которые в дорогих пиджаках ездят на люксовых авто [на маршрутках ездят только животные, которых новым олигархам западло выгуливать, поэтому их тупо катают на автобусах].

А гляньте, как расцвел жд вокзал Донецка! Знаете, почему на стоянке перед вокзалом автомобилей так мало? А я вам объясню - на поездах на безбиндерщине почти никто не ездит, потому шо фактически у каждого есть личная летающая тарелка производства Макеевки. А поезда - это так, прошлый век и не более того.

И да, зато чистенько. Зато солдаты НАТО не топчутся на улице Артема. Зато патрули русскоговорящие и комендантский час. Короче, завидуйте молча, биндеры.

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