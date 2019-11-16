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16 ноября • обновлено в 18:24
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Фаш*к Донецкий
Фаш*к Донецкий
Украинский блогер из Донецка Все статьи автора

Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка

1.1т

После недавней публикации, где я показал реальный оккупированный рф Донецк и приложил к этому всему фото, в кругах пропагандистских знатно полыхнуло. Была высказана 1000+1 версия, мол это и постановочные фото, и что фото сделаны в специально выбранное время, и что ракурс брался специально такой, чтобы показать город пустым как Припять и т. д.

Также было озвучено, что, на самом деле, в городе все прекрасно, безбиндерский период превратил зачуханный Донецк в настоящую жемчужину, а из каждого крана в обычной донецкой квартире течет французское вино, которым шахтеры моют ноги. Короче, не смотрите ваши интернеты, это происки буржуазии и т. д.

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Так ли это на самом деле ? Решать вам. Вот вам фото.

Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка

Прошу обратить внимание на толпы людей на улицах в 2 часа дня и лужи из мартини. Также приглянитесь и уверуйте в счастливые толпы людей, которые в дорогих пиджаках ездят на люксовых авто [на маршрутках ездят только животные, которых новым олигархам западло выгуливать, поэтому их тупо катают на автобусах].

А гляньте, как расцвел жд вокзал Донецка! Знаете, почему на стоянке перед вокзалом автомобилей так мало? А я вам объясню - на поездах на безбиндерщине почти никто не ездит, потому шо фактически у каждого есть личная летающая тарелка производства Макеевки. А поезда - это так, прошлый век и не более того.

И да, зато чистенько. Зато солдаты НАТО не топчутся на улице Артема. Зато патрули русскоговорящие и комендантский час. Короче, завидуйте молча, биндеры.

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Автор
Фаш*к Донецкий Фаш*к Донецкий
Место
Украина Донецк
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Это что и к чему,,хотя как в лужу это моооощный пук
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