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Затянуло оранжевым облаком: в Кривом Роге возник переполох из-за комбината

1.4тЧитать материал на украинском

В Кривом Рогу 14 июня местные жители заметили интенсивные выбросы оранжевого цвета в небе над металлургическим комбинатом АрселорМиттал.

Как передает "Первый Криворожский", выбросы происходили около 10-20 минут в 13:45 - 14:00. При этом известно, что предприятие работает в штатном режиме, никаких ЧП не было.

Видео с места событий также публиковали местные жители, отмечая, что такие выбросы серьезно ударят по экологии и здоровью людей.

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ЧП в Кривом Рогу

ЧП в Кривом Рогу

1kr.ua

ЧП в Кривом Рогу

ЧП в Кривом Рогу

1kr.ua

ЧП в Кривом Рогу

ЧП в Кривом Рогу

1kr.ua

ЧП в Кривом Рогу

ЧП в Кривом Рогу

скриншот

ЧП в Кривом Рогу

ЧП в Кривом Рогу

скриншот

ЧП в Кривом Рогу

ЧП в Кривом Рогу

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дзержинске мощно рванул завод боеприпасов "Кристалл". ЧП произошло в цехе по производству тротила.

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Место
УкраинаКривой Рог
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васильевич василий
васильевич василий
Я при Советском Союзе был в командировке в Кр Роге . В городе желтый воздух и даже пыль казалось на зубах хрустела . Нерабы
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