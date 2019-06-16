Затянуло оранжевым облаком: в Кривом Роге возник переполох из-за комбината

В Кривом Рогу 14 июня местные жители заметили интенсивные выбросы оранжевого цвета в небе над металлургическим комбинатом АрселорМиттал.
Как передает "Первый Криворожский", выбросы происходили около 10-20 минут в 13:45 - 14:00. При этом известно, что предприятие работает в штатном режиме, никаких ЧП не было.
Видео с места событий также публиковали местные жители, отмечая, что такие выбросы серьезно ударят по экологии и здоровью людей.
ЧП в Кривом Рогу
1kr.ua
ЧП в Кривом Рогу
1kr.ua
ЧП в Кривом Рогу
1kr.ua
ЧП в Кривом Рогу
скриншот
ЧП в Кривом Рогу
скриншот
ЧП в Кривом Рогу
скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дзержинске мощно рванул завод боеприпасов "Кристалл". ЧП произошло в цехе по производству тротила.
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