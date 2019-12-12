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12 декабря • обновлено в 06:38
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Затянет туманами: синоптики уточнили прогноз в Украине

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В Украине в четверг, 12 декабря, ожидается солнечная погода. Незначительные заморозки будут лишь ночью – на западе и востоке страны температура опустится до -1.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Теплее всего в этот день будет на юге страны. На Одесщине температура воздуха достигнет +6 градусов.

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На западе Украины ожидается до +5 градусов, в центре будет до +4, а на востоке до +3. В Киеве в четверг +3…+5 градусов днем и до +1 ночью.

"Утром 12 декабря на Левобережье туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – уточнили синоптики.

Затянет туманами: синоптики уточнили прогноз в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Украину ожидают непростые погодные условия. Так, синоптики прогнозируют сильный мороз в отдельных частях страны.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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