''Заставляют ненавидеть старшего брата!'' Скандальный Кот выдал маразм об Украине

Скандальный украинский ведущий, голос "антимайдана" Юрий Кот, который сбежал в Россию, разразился фейком о том, что в Украине воцарился нацизм.

Кроме того, он заявил, что Запад якобы заставляет его страну ненавидеть "старшего русского брата". Прокремлевскими размышлениями предатель Родины поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Юрий Кот Скриншот видео

"Вообще, ребята. Вам уже пора реально читать Ницше на языке оригинала — на украинском языке. Потому что, ну реально, нацизм полностью пронизывает все вертикали нашей власти! Поэтому и говорят наши русские ребята: "Ребята, что вы творите? У вас действительно сейчас государственность на грани уничтожения, причем самоуничтожения". В этом вся проблема!" — высказался неадекватный коллаборационист.

Продолжая свою антиукраинскую речь, он добавил, что Запад якобы пытается навязать Украине мысль о том, что Россия — ее вечный враг, хотя на самом деле ее следует воспринимать как "старшего родного брата". Более того, Кот нагло обвинил родную страну в войне на Донбассе, которую ведут путинские оккупанты.

Юрий Кот Скриншот видео

"Я вот сейчас рассуждаю как украинец: что же у нас происходит? Получается, что нас, украинцев, используют ради того, чтобы мы шли воевали, зачем-то убивали наших земляков на Донбассе, зачем-то кричали и плевались в наших братьев в России. Зачем это делается? Становится понятным тогда, почему произошла ситуация в феврале 2014 года. Для того, чтобы из нас, украинцев, сформировать некий народ, который будет вечно ненавидеть своего старшего брата — россиян. Или, пускай может это кого-то оскорбляет, не старшего, но родного брата!" — лицемерно заявил предатель Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кот оскандалился бредовым заявлением о том, что Украина, Россия и Беларусь со временем якобы объединятся в одну страну, поскольку все жители этих государств на самом деле являются "единым" народом.

Также голос "антимайдана" отличился диким обещанием бороться против "немецких фашистов", которые, по его мнению, якобы вновь захватили Украину.

Помимо всего, Кот утверждал, что в Украине вскоре якобы будут расстреливать за использование русского языка в публичном пространстве.

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