Заставить Россию уйти с Донбасса пока невозможно, Кремль способен на подлость, – Казанский.

Силой заставить Россию уйти с оккупированных территорий Донбасса на сегодняшний день невозможно. Кремль способен на подлость и обострение боевых действий.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Денис Казанский. По его убеждению, решить военный конфликт на востоке Украины можно только, когда Россия уйдет с территории. В ТКГ, по его словам, невозможно об этом договориться.

"Мы обсуждаем гуманитарные вопросы, работу КПВВ, обмены пленными, ситуативные режимы тишины в момент ремонтных работ или пожаров. Но глобальные вопросы они не решают, потому что глобальная проблема, как вы знаете, одна. Если Россия уйдет, уже завтра не будет и проблемы. "ДНР", "ЛНР" – все это исчезнет, оно не существует в отрыве от РФ", – сказал он.

Казанский отметил, что заставить РФ уйти пока невозможно – этого пытаются достичь и за счет международного давления, и за счет позиции украинских властей, но Россия не идет.

"Они постоянно пытаются угрожать. Россия до сих пор ведет с нами войну, продолжаются обстрелы, Кремль способен на подлость и обострение боевых действий", –добавил журналист.

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