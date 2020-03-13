Главная Новости
13 марта • обновлено в 15:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Евгения Иванова
Евгения Иванова
Журналист Все статьи автора

Украинку в Италии оставили с больными стариками: что известно о зараженных коронавирусом украинцах

1.6т
Читать материал на украинском

В Радомышле Житомирской области нашли всех прихожан церкви, с которыми контактировала больная коронавирусом местная жительница. Теперь в городе появятся блокпосты и закроют рынки. В церквях заменят посуду для причастия на одноразовые стаканчики и призывают больных прихожан не посещать богослужения.

Тем временем в больнице Италии с подозрением на COVID-19 оказалась киевлянка, 65-летняя Раиса Малышева. Родственники и врач пожилых людей, за которыми присматривала украинка, не удосужились предупредить ее о болезни. Подробности в материале OBOZREVATEL.

"Нашли всех прихожан"

Власти города Радомышля Житомирской области, где у местной жительницы обнаружили коронавирус, уже нашли всех прихожан и сотрудников храма, с которыми контактировала больная.

"Мы уже выяснили, кто там был. Всех людей установили, поговорили с ними и предупредили, как себя вести и на что обращать внимание. Это небольшая церковь, в которой в тот день было около двух десятков человек", – сказал OBOZREVATEL глава города Владимир Тетерский.

В СМИ стала распространяться информация, что женщина якобы целовала иконы в местном музее "Радомысль", а за полторы недели до этого их же целовали туристы из Италии.

"Но это абсолютная чушь, ни больной женщины, ни группы туристов из Италии у нас не было", – заверили нас в замке-музее.

Напомним, 71-летняя местная жительница недавно вернулась из Польши. Она погостила у родственников во Львове, а на 8 марта побывала в церкви. Сейчас пенсионерка находится в местной больнице, врачи подтвердили диагноз. Медики добавляют, что у женщины началось осложнение в виде воспаления легких.

Выставят блокпосты

У родственников и тех, с кем успела контактировать пенсионерка, пока симптомов COVID-19 не выявлено. Близкие женщины находятся дома в обсервации. Но из-за угрозы заражения в Радомышле решили приостановить работу городского транспорта и закрыли все рынки.

В ближайшее время в местной больнице временно прекратит работу дневной стационар, стоматология и аптека. Доступ к дому больной закроют, а на выездах из города появятся блокпосты. Там хотят проводить температурный скриннинг. А всем госучреждениям рекомендуют проводить прием граждан по телефону и через интернет.

"Просим всех жителей без необходимости не посещать магазины, заведения общепита, избегать людных мест и не впадать в панику", – говорят городские чиновники.

В Радомышле появятся блокпосты

В Радомышле появятся блокпосты

radmr.gov.ua

В Житомирско-Овруцкой епархии ПЦУ нам рассказали, что храмы в области будут проводить богослужения, как обычно. "Но переходим на усиленный режим уборки, с дезинфицирующими средствами. Чаще будем проветривать помещения. А больным прихожанам рекомендуем оставаться дома, чтобы не ставить под угрозу здоровье других. После причастия станем использовать не обычную, а одноразовую посуду. Будут ограничения в приветствиях", – объяснили нам в управлении Житомирско-Овруцкой епархии ПЦУ.

В религиозной общине Святой Троицы Украинской греко-католической церкви Радомышля говорят, что прихожан у них не так много. "Будем придерживаться рекомендаций и молиться за выздоровление больной и нераспространение коронавируса", говорят в общине.

"Две недели с больными итальянцами"

Вчера стало известно, что в Италии с подозрением на COVID-19 в больницу попала киевлянка, 66-летняя Раиса Малышева. Диагноз подтвердился. Она с осложнением лежит в реанимации города Кьяри. Родственники и знакомые ищут всех, кто мог контактировать в Италии с украинкой – хотят, чтобы те обратились к медикам и ограничили передвижение в общественных местах.

Киевлянке Раисе Малышевой некуда было идти

Киевлянке Раисе Малышевой некуда было идти

ОК.ru / Раиса Малышева

Близкие поделились шокирующими фактами. Объясняют, что наша землячка работала в Италии официально – присматривала за пожилой парой в городке Ровато в провинции Брешия в Ломбардии (там сейчас эпицентр коронавируса).

"Раиса честно присматривала за старичками, но ни их дети, ни семейный врач не предупредили ее о последствиях. При этом Раиса на протяжении двух недель просила доктора послушать ее, она чувствовала себя неважно. Грипп от старых людей перешел к ней", – рассказали знакомые киевлянки.

Они добавляют, что Раису уговорила обратиться к врачам дочь, которая живет в Киеве. И женщину забрали в больницу уже в состоянии, когда она была на грани смерти. "Украинские сиделки в Италии не защищены, им некуда идти. Раиса зависела от этой семьи и не могла оставить сеньоров без присмотра", – уточняют знакомые женщины.

Ежедневно в провинции Брешия умирает 30-40 человек

Ежедневно в провинции Брешия умирает 30-40 человек

Украинцы в Италии просят наших соотечественниц не терпеть до последнего, а обращаться за медицинской помощью. Добавляют, что история с Раисой Малышевой — не единственная. "Еще одну женщину отправили на улицу с температурой 40, потому что не хотели проблем с банданткой (сиделкой). А многие полетели домой в Украину, потому что они не нужны в чужой стране. Горячей линии взаимопомощи для украинцев здесь нет. Поэтому, если знаете о таких проблемах, не оставляйте знакомых, таких как Раиса, в беде. Она стала первым примером того, что значит остаться за тысячу километров от дома одной", – рассказала подруга Раисы.

Стоит отметить, что в провинции Брешия коронавирус выявили у 1,6 тыс. человек. Почти ежедневно болезнь уносит жизни 30-40 заболевших.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Евгения Иванова Евгения Иванова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина Житомир
Теги
вирус трудовая миграция
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
может сж.ечь населенный пункт,напалмом да термобарами?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кот Мирослава
Кот Мирослава
Человека , конечно , жаль .НО! Моя соседка полетела в Италию три недели назад и острой необходимости в этом не было.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Яковенко Елена
Яковенко Елена
Лучшие знакомства тут - veryhot.gq
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги