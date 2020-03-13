Украинку в Италии оставили с больными стариками: что известно о зараженных коронавирусом украинцах

В Радомышле Житомирской области нашли всех прихожан церкви, с которыми контактировала больная коронавирусом местная жительница. Теперь в городе появятся блокпосты и закроют рынки. В церквях заменят посуду для причастия на одноразовые стаканчики и призывают больных прихожан не посещать богослужения.

Тем временем в больнице Италии с подозрением на COVID-19 оказалась киевлянка, 65-летняя Раиса Малышева. Родственники и врач пожилых людей, за которыми присматривала украинка, не удосужились предупредить ее о болезни. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

"Нашли всех прихожан"

Власти города Радомышля Житомирской области, где у местной жительницы обнаружили коронавирус, уже нашли всех прихожан и сотрудников храма, с которыми контактировала больная.

"Мы уже выяснили, кто там был. Всех людей установили, поговорили с ними и предупредили, как себя вести и на что обращать внимание. Это небольшая церковь, в которой в тот день было около двух десятков человек", – сказал OBOZREVATEL глава города Владимир Тетерский.

В СМИ стала распространяться информация, что женщина якобы целовала иконы в местном музее "Радомысль", а за полторы недели до этого их же целовали туристы из Италии.

"Но это абсолютная чушь, ни больной женщины, ни группы туристов из Италии у нас не было", – заверили нас в замке-музее.

Напомним, 71-летняя местная жительница недавно вернулась из Польши. Она погостила у родственников во Львове, а на 8 марта побывала в церкви. Сейчас пенсионерка находится в местной больнице, врачи подтвердили диагноз. Медики добавляют, что у женщины началось осложнение в виде воспаления легких.

Выставят блокпосты

У родственников и тех, с кем успела контактировать пенсионерка, пока симптомов COVID-19 не выявлено. Близкие женщины находятся дома в обсервации. Но из-за угрозы заражения в Радомышле решили приостановить работу городского транспорта и закрыли все рынки.

В ближайшее время в местной больнице временно прекратит работу дневной стационар, стоматология и аптека. Доступ к дому больной закроют, а на выездах из города появятся блокпосты. Там хотят проводить температурный скриннинг. А всем госучреждениям рекомендуют проводить прием граждан по телефону и через интернет.

"Просим всех жителей без необходимости не посещать магазины, заведения общепита, избегать людных мест и не впадать в панику", – говорят городские чиновники.

В Радомышле появятся блокпосты radmr.gov.ua

В Житомирско-Овруцкой епархии ПЦУ нам рассказали, что храмы в области будут проводить богослужения, как обычно. "Но переходим на усиленный режим уборки, с дезинфицирующими средствами. Чаще будем проветривать помещения. А больным прихожанам рекомендуем оставаться дома, чтобы не ставить под угрозу здоровье других. После причастия станем использовать не обычную, а одноразовую посуду. Будут ограничения в приветствиях", – объяснили нам в управлении Житомирско-Овруцкой епархии ПЦУ.

В религиозной общине Святой Троицы Украинской греко-католической церкви Радомышля говорят, что прихожан у них не так много. "Будем придерживаться рекомендаций и молиться за выздоровление больной и нераспространение коронавируса", говорят в общине.

"Две недели с больными итальянцами"

Вчера стало известно, что в Италии с подозрением на COVID-19 в больницу попала киевлянка, 66-летняя Раиса Малышева. Диагноз подтвердился. Она с осложнением лежит в реанимации города Кьяри. Родственники и знакомые ищут всех, кто мог контактировать в Италии с украинкой – хотят, чтобы те обратились к медикам и ограничили передвижение в общественных местах.

Киевлянке Раисе Малышевой некуда было идти ОК.ru / Раиса Малышева

Близкие поделились шокирующими фактами. Объясняют, что наша землячка работала в Италии официально – присматривала за пожилой парой в городке Ровато в провинции Брешия в Ломбардии (там сейчас эпицентр коронавируса).

"Раиса честно присматривала за старичками, но ни их дети, ни семейный врач не предупредили ее о последствиях. При этом Раиса на протяжении двух недель просила доктора послушать ее, она чувствовала себя неважно. Грипп от старых людей перешел к ней", – рассказали знакомые киевлянки.

Они добавляют, что Раису уговорила обратиться к врачам дочь, которая живет в Киеве. И женщину забрали в больницу уже в состоянии, когда она была на грани смерти. "Украинские сиделки в Италии не защищены, им некуда идти. Раиса зависела от этой семьи и не могла оставить сеньоров без присмотра", – уточняют знакомые женщины.

Ежедневно в провинции Брешия умирает 30-40 человек

Украинцы в Италии просят наших соотечественниц не терпеть до последнего, а обращаться за медицинской помощью. Добавляют, что история с Раисой Малышевой — не единственная. "Еще одну женщину отправили на улицу с температурой 40, потому что не хотели проблем с банданткой (сиделкой). А многие полетели домой в Украину, потому что они не нужны в чужой стране. Горячей линии взаимопомощи для украинцев здесь нет. Поэтому, если знаете о таких проблемах, не оставляйте знакомых, таких как Раиса, в беде. Она стала первым примером того, что значит остаться за тысячу километров от дома одной", – рассказала подруга Раисы.

Стоит отметить, что в провинции Брешия коронавирус выявили у 1,6 тыс. человек. Почти ежедневно болезнь уносит жизни 30-40 заболевших.

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