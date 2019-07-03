"Запретить х*й и п***ду": Подервянский едко высказался об идее дематюкации языка

Украинский художник и писатель Лесь Подервянский отреагировал на законопроект "О противодействии сквернословию", предусматривающий очищение украинского языка от нецензурной лексики.

На своей странице в Facebook драматург сделал репост публикации заместителя генерального директора телеканала ATR Айдера Муждабаева.

"По поручению Леся Подервянского, передаю всем украинским СМИ, которых в ответ на просьбу о комментарии относительно антиматюкового закона мэтр послал на х*й, его официальный комментарий: "Тут надо запретить не слова, а предметы и действие - х*й, п***ду и е***ся. И все будет хорошо!" – сказано в сообщении.

Лесь Подервянский Соцсети

Отметим, в своих произведениях Подервянский часто использует нецензурную брань, что стало частью авторского стиля писателя.

Как писал OBOZREVATEL, инициатором нашумевшего законопроекта о "дематюкации языка" стала народный депутат, политический и общественный деятель Ольга Богомолец.

По словам нардепа, он касается лишь общественных лиц и пространства, а также средств массовой информации.

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