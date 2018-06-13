Град размером с кулак: западная Украина пострадала от непогоды

Во вторник, 12 июня, в семи западных областях Украины из-за грозы, града и порывов ветра были обесточены 238 населенных пунктов.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, больше всего от тяжелых погодных условий пострадала Хмельницкая область (61 населенный пункт), Львовская (59), Черновицкая (48), Закарпатская (42), Винницкая (20).

Как сообщают местные жители, Ужгород засыпало градом на протяжении 15-20 минут. В соцсетях появились новые видео непогоды.

В восьми населенных пунктах Иршавского и Тячевского районов Закарпатской области повреждены кровли 194 частных домов и 22 объекта социального назначения, отмечает ГосЧС.

На Закарпатье сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги и придомовые территории региона.

Жертв и травмированных в результате непогоды нет.

В Тернопольской области в райцентре Бережаны сильный дождь перешел в ливень с градом.

Жители Черновцов распространяют видео и фото грозы и града, из-за которых затопило проезжую часть и даже тротуары.

На Волыни в селе Сельце Гороховского района выпал град, который побил листья на деревьях, цветы и молодые овощи.

У селі на Волині випав такий як квасолина град. ФОТОhttps://t.co/JZS4kdmoeL pic.twitter.com/fHJ6KOKfq1 — Перший канал новин (@pershyjnews) 13 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 14 июня, на большей части территории Украины ожидаются осадки.