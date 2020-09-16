Заниматься экологией в Украине начинают только перед выборами, - Цыганок

Тема экологии в Украине традиционно поднимается только перед выборами. При этом системные проблемы никто не решает и не обсуждает, вместо этого внимание сосредоточено на субъектах хозяйствования. Об этом в эфире 5 канала заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок.

Она напомнила, что для Украины 2020-й год оказался богатым на стихийные бедствия: наше государство переживало и паводки, и сокрушительные пожары. И, несмотря на обещания, денег на улучшение экологической ситуации в Украине в следующем годуКабмин не заложил.

"Это тот момент, когда мы должны пересмотреть, провести качественный мониторинг состояния окружающей среды. Ведь все те стратегии, которые сейчас пишутся (мы видим перспективу бюджета на следующий год) – природоохранной деятельности там очень мало внимания уделено. Если не сказать, что это вообще отсутствие системной работы", – заметила Цыганок.

Специалисты отмечают, что для улучшения ситуации не так много и надо: действенный уголовный механизм для нарушителей и финансовая мотивация – для предприятий с экологическим курсом.

"Конечно, здесь надо заложить финансирование, но оно не такое колоссальное, чтобы наше государство не могло его выполнить... Есть проблема с теми предприятиями, которые годами привыкли хищнически использовать природные ресурсы. Почему мы не наблюдаем больших пикетов вокруг незаконных карьеров, вырубки деревьев. То есть проблемы, которые системно и глобально влияют на целые регионы. В то же время все внимание традиционно сосредоточено на субъектах хозяйствования", – подчеркнула эколог.

Цыганок настаивает: манипуляции на экологической тематике перед выборами или за деньги отбирают у Украины возможность реально решить острые проблемы окружающей среды, которые за несколько лет станут критическими.

"Только когда приходят выборы, раз в несколько лет, все государство, кажется, становится очень экологичным. Жаль, что этого не происходит системно, потому что таким образом за борьбой мы теряем возможности... А через несколько лет, возможно, уже будет поздно", – отметила Цыганок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по мнению руководительницы Профессиональной ассоциации экологов законопроект о государственном Экоконтроле остановит промышленность.