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Заморозки и +26: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

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Воскресенье, 15 апреля, в Украине будет преимущественно теплым, но жителей столицы может ожидать небольшой дождь.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Кроме того, ночью в некоторых областях следует ожидать заморозки.

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"Завтра днем +20 +26 градусов на Правобережье, +12 +19 градусов на Левобережье. Ближайшей ночью заморозки на Сумщине, Харьковщине, Луганщине. Без осадков", - рассказала Диденко.

"Нюанс. Над Киевщиной и за Киевщиной завтра есть очень маленькая вероятность дождя. Но она есть… Все же какой-то целлофан на голову бросьте в сумку. В Киеве 15 апреля будет ночью +8, днем +20 +22 градуса… Пусть воскресенье везде будет спокойным и теплым", - добавила синоптик.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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