Заменили российским: оккупанты пошли на новую подлость в Крыму

Россия блокирует сигнал украинских радиостанций в аннексированном Крыму и заменяет его на свое вещание.
Об этом свидетельствуют данные Крымской правозащитной группы, которая провела соответствующий мониторинг.
Отмечается, что минимум в 10 населенных пунктах северного Крыма украинский радиосигнал полностью заблокирован. Еще в 9 населенных пунктах доступ перекрыли частично.
Россия блокирует украинский радиосигнал в Крыму
"Представители КПГ с помощью автомагнитол провели мониторинг распространения радиосигнала украинских FM радиостанций в 19 населенных пунктах северного Крыма: города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и населенные пункты, расположенные вдоль основных автодорог – Ишунь, Зеленая Нива, Вишневка, Красноармейское, Источное, Новоалександровка, Мартыновка, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Придорожное, Предмостное, Заречное, Овощное, Лобаново, Воинка", – сказано в сообщении.
В населенных пунктах Ишунь, Воинка, Завет-Ленинский, Красноармейское слышно только по одной украинской радиостанции. В Вишневце, Новоалександровке, Источном и Зеленой Ниве – по две станции, а в Предмостном – шесть украинских радиостанций.
Россия блокирует украинский радиосигнал в Крыму
МедиаНяня
Сигнал нескольких станций удалось "поймать" вблизи пунктов пропуска "Чонгар" и "Чаплинка" на админгранице аннексированного Крыма с Херсонщиной.
При этом, вещание украинских FM в северном Крыму перекрывают российские станции.
"Российская власть блокирует украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и практически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций", – отметили в КПГ.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму забили тревогу из-за проблем с медициной – в больницах нет даже тонометров.
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