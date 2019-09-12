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12 сентября • обновлено в 18:22
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Заменили российским: оккупанты пошли на новую подлость в Крыму

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Россия блокирует сигнал украинских радиостанций в аннексированном Крыму и заменяет его на свое вещание.

Об этом свидетельствуют данные Крымской правозащитной группы, которая провела соответствующий мониторинг.

Отмечается, что минимум в 10 населенных пунктах северного Крыма украинский радиосигнал полностью заблокирован. Еще в 9 населенных пунктах доступ перекрыли частично.

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Россия блокирует украинский радиосигнал в Крыму

Россия блокирует украинский радиосигнал в Крыму

"Представители КПГ с помощью автомагнитол провели мониторинг распространения радиосигнала украинских FM радиостанций в 19 населенных пунктах северного Крыма: города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и населенные пункты, расположенные вдоль основных автодорог Ишунь, Зеленая Нива, Вишневка, Красноармейское, Источное, Новоалександровка, Мартыновка, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Придорожное, Предмостное, Заречное, Овощное, Лобаново, Воинка", – сказано в сообщении.

В населенных пунктах Ишунь, Воинка, Завет-Ленинский, Красноармейское слышно только по одной украинской радиостанции. В Вишневце, Новоалександровке, Источном и Зеленой Ниве – по две станции, а в Предмостном – шесть украинских радиостанций.

Россия блокирует украинский радиосигнал в Крыму

Россия блокирует украинский радиосигнал в Крыму

МедиаНяня

Сигнал нескольких станций удалось "поймать" вблизи пунктов пропуска "Чонгар" и "Чаплинка" на админгранице аннексированного Крыма с Херсонщиной.

При этом, вещание украинских FM в северном Крыму перекрывают российские станции.

"Российская власть блокирует украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и практически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций", – отметили в КПГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму забили тревогу из-за проблем с медициной – в больницах нет даже тонометров.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Глушат хiхлов дерзко, мощно, што ж тут удивительного?)
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Макарский Александр
Макарский Александр
Если к детекторному приемнику времен ссср присоединить кастрюлю,то можно по ночам слухать щеневмерлу
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Федоров Федор
Федоров Федор
Пыни, поставьте нормальное оборудование) Открою секрет - в соседней области тоже нет радиостанций, которые есть в моей( и наоборот). Значит ли это, что соседняя область глушит эфир станций моей области?
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