Замена уже найдена: в "ДНР" заговорили о скором смещении Пушилина

Главаря "ДНР" Дениса Пушилина могут уволить с занимаемой должности уже в скором времени, назначив на его место нынешнего "мэра" Горловки Иван Приходько.

Такое предположение в блоге на OBOZREVATEL сделал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, российские кураторы недовольны работой Пушилина, его авторитет как лидера "республики" упал даже среди местных наемников.

"Пушилин как руководитель не способен принимать правильные и нужные решения. Когда-то он появился в нужный момент и в нужном месте. Сейчас россияне им недовольны, к тому же в "ДНР" у него нет никакого авторитета. Главный претендент на его должность – мэр Горловки Иван Приходько", – отметил блогер.

Денис Пушилин и Иван Приходько Новости Донбасса

По его словам, Приходько родился в Донецке, Горловкой "руководит" уже полтора года. На эту должность его назначил покойный главарь "ДНР" Александр Захарченко.

"Приходько полностью пропитан теорией "русского мира". Поэтому доверия у обычных граждан к нему больше не только в Горловке, но и во всей "республике". Он уже обзавелся поддержкой местного криминалитета и по совету их главаря Армена Саркисяна увеличил личную охрану до 8 человек", – подчеркнул Черкасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из главарей террористов "ДНР" Александр Ходаковский признался о проблемах с финансированием "армии" превдореспублики. Мол, "государство" дает на армию ровно столько, чтобы не "склеить ласты".

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