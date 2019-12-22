Зальет дождями: синоптики дали неутешительный прогноз на начало следующей недели по Украине

Начало следующей неделе не порадует украинцев хорошей погодой – почти повсеместно будут идти дожди.

При этом с 24 декабря дневная температура воздуха составит до +9 градусов. Таким прогнозом поделились в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

"В следующие трое суток на большей части территории страны пройдут дожди, в западных областях даже значительные, 23-24 декабря в Карпатах сильный мокрый снег, метели", – говорится в сообщении.

Украину зальет дождями

Ветер будет южный и юго-восточный, 7-12 м/с. В воскресенье и понедельник в Карпатах, а также в южных, центральных и восточных областях возможны порывы до 15-22 м/с.

Ночью столбики термометров покажут +3... +9, днем +7... +12, на юге страны даже до +15 градусов. В понедельник, 23 декабря, в западных областях, и во вторник, 24 декабря, в Украине будет +4... +9, в Карпатах ночью и днем -1... +6 градусов.

Как сообщил OBOZREVATEL, по словам ведущего синоптика отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Романа Мурмило. погода на Новый год в Украине будет преимущественно теплой, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал