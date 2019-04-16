Зальет дождями: синоптик уточнила холодный прогноз по Украине

На территории Украины в среду, 17 апреля, ожидается холодная погода с осадками.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, пройдут дожди с сильными порывами ветра.

По ее прогнозу, температура воздуха составит +7... +12 градусов максимально. Потепление и прекращение осадков ожидается с 18 апреля.

В Киеве 17 апреля прогнозируется прохладная погода, дождь, ветер, +10 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. По прогнозу синоптиков, весна не будет холоднее нормы.

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