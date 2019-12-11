Закон о промышленных загрязнениях – полностью евроинтеграционный – Берзина

Закон "О предотвращении, уменьшение и контроле промышленного загрязнения", который имеет целью обязать промпредприятия получать интегрированные разрешения на промышленное загрязнение, будет работать на базе лучших технологий Европейского Союза.

Как отметила в комментарии OBOZREVATEL, председатель общественного совета при Министерстве экологии и президент ОО "Живая планета" Светлана Берзина на презентации законопроекта, речь идет о лучших доступных технологиях и методах, которые существуют сейчас в Европейском Союзе.

"В Европе еще идет процесс пересмотра этих технологий. Они приблизились к тому, что имеют, постепенно. Разрыв между технологиями в Украине и в Европе между показателями загрязнения окружающей среды от в 5 раз до в 50 раз минус", – отметила эксперт.

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По ее словам, для того, чтобы к 2023 году перестроить то, что мы имеем, должна быть полная синергия между властью и бизнесом.

"Должен быть сбалансированный подход для того, чтобы мы жили лучше, но для этого мы должны сбалансировать технологические возможности и экономические инструменты для того, чтобы сохранить наш потенциал промышленности, сохранить рабочие места и наращивать их", – сказала Берзина.

Она отметила, что подход к интегрированным разрешениям на промышленное загрязнение идентичен европейскому.

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