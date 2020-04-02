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2 апреля • обновлено в 11:20
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Зайцеву и Дронова могут выпустить из тюрьмы: названы условия

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В пятницу, 3 апреля, Верховный суд Украины рассмотрит кассационные жалобы двух виновников смертельного ДТП в Харькове в октябре 2017 года – Алены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Как сообщила в Facebook журналист Татьяна Доцяк, Зайцева хочет, чтобы ее признали невиновной, отменили приговор, и все возмещения перевели на Дронова. В то же время Дронов хочет вернуть дело на новое расследование.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов

Алена Зайцева и Геннадий Дронов

"Если жалоба Зайцевой будет удовлетворена, ее выпустят из тюрьмы, а Дронов будет сидеть. Если жалоба Дронова будет удовлетворена – их обоих выпустят из тюрьмы, затем обоим изберут меру пресечения и будут слушать дело заново с самого начала", – отметила она.

По словам Доцяк, мера пресечения может быть разной – от СИЗО до домашнего ареста или личного обязательства.

"Однако шансы на удовлетворение жалоб у обоих осужденных, по мнению представителей потерпевших, минимальны", – добавила журналист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, заседание Верховного суда 3 апреля будет проходить в Киеве, а потерпевшие смогут участвовать в нем онлайн из суда Харькова.

  • В центре Харькова в среду, 18 октября 2017 года, около 20:45 на улице Сумской произошла страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате погибло шесть человек, еще шесть пострадало.

  • За рулем Lexus оказалась 20-летняя Алена Зайцева, приемная дочь местного бизнесмена Василия Зайцева. Она учится на третьем курсе Харьковского национального университета.

  • Вторым участником аварии оказался водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов.

  • 26 февраля 2019 года, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП, в котором обвинили Зайцеву и Дронова. Оба получили по 10 лет тюрьмы.

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Место
Украина
Теги
Верховный суд Украины ДТП Зайцева
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