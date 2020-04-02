Зайцеву и Дронова могут выпустить из тюрьмы: названы условия

В пятницу, 3 апреля, Верховный суд Украины рассмотрит кассационные жалобы двух виновников смертельного ДТП в Харькове в октябре 2017 года – Алены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Как сообщила в Facebook журналист Татьяна Доцяк, Зайцева хочет, чтобы ее признали невиновной, отменили приговор, и все возмещения перевели на Дронова. В то же время Дронов хочет вернуть дело на новое расследование.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов

"Если жалоба Зайцевой будет удовлетворена, ее выпустят из тюрьмы, а Дронов будет сидеть. Если жалоба Дронова будет удовлетворена – их обоих выпустят из тюрьмы, затем обоим изберут меру пресечения и будут слушать дело заново с самого начала", – отметила она.

По словам Доцяк, мера пресечения может быть разной – от СИЗО до домашнего ареста или личного обязательства.

"Однако шансы на удовлетворение жалоб у обоих осужденных, по мнению представителей потерпевших, минимальны", – добавила журналист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, заседание Верховного суда 3 апреля будет проходить в Киеве, а потерпевшие смогут участвовать в нем онлайн из суда Харькова.

В центре Харькова в среду, 18 октября 2017 года, около 20:45 на улице Сумской произошла страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате погибло шесть человек, еще шесть пострадало.

За рулем Lexus оказалась 20-летняя Алена Зайцева, приемная дочь местного бизнесмена Василия Зайцева. Она учится на третьем курсе Харьковского национального университета.

Вторым участником аварии оказался водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов.

26 февраля 2019 года, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП, в котором обвинили Зайцеву и Дронова. Оба получили по 10 лет тюрьмы.

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