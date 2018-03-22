Задыхался и зеленел на глазах: в Ивано-Франковске возник скандал из-за смерти 8-летнего мальчика

В Ивано-Франковске 17 марта при странных обстоятельствах умер 8-летний мальчик.

Мать Кирилла Жанна Барган обвиняет врачей в вероятной халатности. В то же время в больнице, где обследовали мальчика, говорят, что внутреннее расследование не проводили, потому что ребенок умер дома. Что случилось со школьником, женщина рассказала изданию galka.if.ua .

По словам матери, мальчик никогда не болел, занимался в секции тхэквондо, учился в 3 классе, был хорошим ребенком. 12 марта у него покраснело горло, температура достигла отметки 37,2. Женщина с сыном обратились к участковому терапевту Рубцовой. Врач сказала, что пока ничего страшного нет, назначила полоскание, леденцы и спрей от боли в горле. На следующий день температура поднялась до 38. Тогда снова обратились к Рубцовой, которая назначила также антибиотик.

Кроме того, ребенка осмотрел травматолог, так как мальчик вспомнил, что дрался в школе. Сделали рентген, но забоев не увидели. Поэтому дома продолжили лечение, которое назначил терапевт. Через несколько дней состояние ребенка ухудшилось, началось затрудненное дыхание, поэтому мать обратилась в детскую областную больницу.

Мальчика осмотрел лор, школьнику сделали УЗИ горла, ребенок сдала все анализы крови.

"Выяснилось, что лимфатические узлы увеличены. Без очереди направили к хирургу Бориса Ореста. Он видел нагноение, увидел результат УЗИ, которое показывало, что срочно надо что-то делать, и отправил снова к лору. Он сказал, если хирург увидел, что все нормально, то назначение правильное, идите домой ", - рассказывает женщина о визите к медикам 16 марта.

На следующий день мальчик выпил антибиотики и другие лекарства, час поспал и сказал, что хочет сплюнуть.

"В этот момент он начал задыхаться и на глазах зеленеть. Начал западать язык. Мой папа держал его, делал искусственное дыхание, мы открыли все окна. Сами вызвали скорую и вызвали врачей, которые к кому приехали в подъезд. Всем звонили. Врачи вставили трубку для искусственной вентиляции легких, делали массаж сердца, через 10 минут приехала наша быстрая. Кололи адреналин. Реанимировали около 40 минут ... Я не понимаю, как ребенок может умереть от больного горла ", - вспоминает мама, как потеряла своего сына.

Вскрытие показало, что причиной смерти является механическая асфиксия, гнойное воспаление гортани и миндалин с закрытием дыхательных путей, заглоточный абсцесс.

Придать этой истории огласку женщина хочет потому, что ее возмущает не только возможна халатность врачей, но и комментарии людей в соцсетях. Родственников обвиняют в ненадлежащем уходе за ребенком, говорят, что не обращалась к врачам. Это матери трудно читать.

"Это единственный внук, единственный сын. Его не оставляли и на 5 минут, смотрели, как он спит. Напишу заявление в полицию на лора и хирурга. Не сделали этого раньше, потому что только вчера были похороны. Если они видели, что у него нагноение , то почему его не сняли? Процедура снятия навоза с миндалин продолжается несколько минут, а желание работать не было. почему хирург не предложил госпитализацию Как они могли? " - говорит женщина.

В детской больнице журналистам рассказали, что внутреннее расследование не проводят, потому что мальчик умер дома. Вся документация пока в милицию. Продолжается следствие.

Как сообщал "Обозреватель", 21 марта в одной из школ Мирнограда Донецкой области 11-летний мальчик умер прямо на уроке физкультуры.