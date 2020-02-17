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17 февраля • обновлено в 20:50
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Задержание украинских рыбаков в Азовском море: МИД выдвинул РФ требования

1.9т
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Министерство иностранных дел Украины потребовало возвращения украинских рыбаков, задержанных российской стороной в Азовском море.

Внешнеполитическое ведомство 17 февраля вызвало временного поверенного по делам Российской Федерации в Украине и высказало протест в связи с задержанием граждан Украины, сообщается на сайте МИД Украины.

Задержанный капитан украинского судна

Задержанный капитан украинского судна

Скриншот с видео

"Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и международных договоров, стороной которой она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию об обстоятельствах задержания украинского рыболовного судна и четырех членов экипажа", – сказано в заявлении.

Во время встречи российской стороне было передано требование "безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовецкое судно и вернуть весь рыболовецкий инвентарь".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в Азовском море оккупанты задержали судно с украинцами на борту. В ФСБ РФ задержанных назвали "браконьерами".

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Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Так зачиналась сага об унитазах.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "требование "безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовецкое судно и вернуть весь рыболовецкий инвентарь". Да ладно, а чего не потребовали вернуть всю пойманную рыбу?
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
А на этот ультиматум я тебя покрою матом!
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