Задержание украинских рыбаков в Азовском море: МИД выдвинул РФ требования

Министерство иностранных дел Украины потребовало возвращения украинских рыбаков, задержанных российской стороной в Азовском море.

Внешнеполитическое ведомство 17 февраля вызвало временного поверенного по делам Российской Федерации в Украине и высказало протест в связи с задержанием граждан Украины, сообщается на сайте МИД Украины.

Задержанный капитан украинского судна Скриншот с видео

"Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и международных договоров, стороной которой она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию об обстоятельствах задержания украинского рыболовного судна и четырех членов экипажа", – сказано в заявлении.

Во время встречи российской стороне было передано требование "безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовецкое судно и вернуть весь рыболовецкий инвентарь".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в Азовском море оккупанты задержали судно с украинцами на борту. В ФСБ РФ задержанных назвали "браконьерами".

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