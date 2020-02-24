Писательница Оксана Забужко заявила, что нынешняя риторика власти Украины свидетельствует о том, что страну возвращают в советскую эпоху.

Такое мнение она озвучила в интервью "Апострофу", возмутившись тем, как украинцам пытаются подменить ценности и ориентиры.

"В Украине сейчас формируют "желудочно-кишечную" национальную идентичность. Это поворот в СССР. Молодое поколение не знает о Советском союзе в его последние десятилетия, не происходит эта, так сказать, трансмиссия памяти. Нас тянут в 1970-1980-е и пытаются нам создать представление как о "золотом веке", когда все было "хорошо и качественно". Если зайти на любой паблик в соцсетях с советскими фото, вы сразу получите целую волну ботов, которые рассказывают о том, "какую страну проср*ли". Это еще один мем – они бывают не только современные. "А какое все было качественное. А мороженное какое вкусное, а ГМО не было", – возмутилась писательница.

С той же целью, по ее мнению, на украинском телевидении на протяжении 20 лет показывали "Иронию судьбы": чтобы люди впадали в ностальгию по временам молодости, забывая о нищете и вечных очередях той эпохи. Забужко подчеркнула, что подобные отголоски она увидела и в нашумевшей новогодней речи президента Владимира Зеленского.

Оксана Забужко "Перший канал соціальних новин"

"Эта новогодняя речь президента, где не было ни флага, ни каких-либо символов, с месседжем: "Какая разница, как называется улица, если она заасфальтирована", – это риторика брежневской эпохи. Это риторика всех тогдашних фильмов. Это главная аксиома на уровне мема. Это то, что в конце фильма "Пять вечеров" пафосно произносит Людмила Гурченко, смотря красивыми глазами в кадр: "Только бы не было войны! Только бы не было войны! Только бы не было войны!" – провела параллели писательница.

"Это закладка, это прошивка. Это говорилось со всех экранов, всех репродукторов: "Какая разница?! Хлебушек есть? Главное, чтобы войны не было! Спасибо партии и родному советскому правительству за заботу!" И еще выпустят какую-то ткачиху на сцену, которая расскажет, что ей квартиру дали, – и люди сидят, слушают, опустив глаза, и думают, когда их домой отпустят", – добавила она.

Подытоживая, Забужко подчеркнула, что на данном этапе украинскому обществу снова навязывается такая модель поведения.

"Сейчас происходит возврат вонючего, голодного, оборванного и униженного "совка" 1970-х годов, который рассказывает: "Будет хорошо! Лишь бы перестать стрелять и помириться с Россией – и все будет хорошо!" Это именно та идеологема. Это не новая идентичность. Это совковые мемы", – сделала вывод писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Забужко заявляла, что Зеленский якобы не чувствует абсолютно никакой связи со страной, которую возглавляет, поскольку по-прежнему воспринимает все происходящее как шоу.

Кроме того, она считает, что ошеломительной победе на выборах Зеленского предшествовали годы подготовки общества к этому.

Это событие писательница сравнила с Брекситом в Великобритании, который также тщательно прорабатывался специалистами.

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