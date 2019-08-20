"За*бали вояки!" В Киеве маршрутчик оскорбил ветерана АТО: в сети скандал

В Киеве водитель маршрутки отказался перевозить ветерана АТО, не пояснив даже причину.
Об этом в Facebook рассказал бывший военный Сергей Викарчук, отметив, что инцидент произошел на маршруте №742.
"Я разыскиваю руководство перевозчиков 742 маршрута. Время 14:40. Академгородок остановка. Я показал лишь удостоверение участника боевых действий. Жду извинений от перевозчика и водителя за "вояку или служаку" и "за*балы или за*бись". На вопрос, какие проблемы – мороз по требованию взять деньги тоже отказался", – рассказал Викарчук.
Ветеран добавил, что его интересует публичное извинение.
"А потом я напишу везде и буду до упора давить таких", – добавил Викарчук.
Маршрутка №№742
Сергей Викарчук
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