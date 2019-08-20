"За*бали вояки!" В Киеве маршрутчик оскорбил ветерана АТО: в сети скандал

В Киеве водитель маршрутки отказался перевозить ветерана АТО, не пояснив даже причину.

Об этом в Facebook рассказал бывший военный Сергей Викарчук, отметив, что инцидент произошел на маршруте №742.

"Я разыскиваю руководство перевозчиков 742 маршрута. Время 14:40. Академгородок остановка. Я показал лишь удостоверение участника боевых действий. Жду извинений от перевозчика и водителя за "вояку или служаку" и "за*балы или за*бись". На вопрос, какие проблемы – мороз по требованию взять деньги тоже отказался", – рассказал Викарчук.

Ветеран добавил, что его интересует публичное извинение.

"А потом я напишу везде и буду до упора давить таких", – добавил Викарчук.

Маршрутка №№742 Facebook

Сергей Викарчук Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Днепропетровской области водитель маршрутки оскорбил мать украинского воина, который погиб в АТО под Иловайском.

В Черновцах водитель маршрутки жестоко избил ветерана АТО за то, что он ехал без билета, не предъявив удостоверение участника боевых действий.

В Днепре водитель маршрутки отказался везти бойца АТО по льготному удостоверению.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся