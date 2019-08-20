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"За*бали вояки!" В Киеве маршрутчик оскорбил ветерана АТО: в сети скандал

3.5т Читать материал на украинском

В Киеве водитель маршрутки отказался перевозить ветерана АТО, не пояснив даже причину.

Об этом в Facebook рассказал бывший военный Сергей Викарчук, отметив, что инцидент произошел на маршруте №742.

"Я разыскиваю руководство перевозчиков 742 маршрута. Время 14:40. Академгородок остановка. Я показал лишь удостоверение участника боевых действий. Жду извинений от перевозчика и водителя за "вояку или служаку" и "за*балы или за*бись". На вопрос, какие проблемы – мороз по требованию взять деньги тоже отказался", – рассказал Викарчук.

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Ветеран добавил, что его интересует публичное извинение.

"А потом я напишу везде и буду до упора давить таких", – добавил Викарчук.

Маршрутка №№742

Маршрутка №№742

Facebook

Сергей Викарчук

Сергей Викарчук

Facebook

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
водитель маршрутки маршрутка АТО боец АТО
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Питон Каа
Питон Каа
Не уважают украинцы мародеров и убийц из АТО - ООС. То ли еще будет.
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2
0
филипп филипыч
филипп филипыч
водитель патриот. ему не нравиться что этот атошник поехал мочить украинцев еще и за деньги. вот и реакция
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3
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Обидели пидopга света!!!
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3
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Иваненко Виталий, якийсь ти сумний. Застрелись, чи шо?
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