"За воровство!" В сети поглумились над наградой Путину

Президенту РФ Владимиру Путину вручили памятную медаль к 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии.

Как сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, награду Путину вручил ректор ВГИК Владимир Малышев.

"Вы всех награждаете, нас в том числе. Позвольте от вгиковцев памятную медаль вручить вам", – рассказал при вручении медали он.

В сети активно обсуждали новую награду Путина, высмеивая его.

"Театр одного актера", "Круговорот медалей", "Как лучшему режиссеру и сценаристу всех времен и народов", "Медаль за воровство нужно", "За один Крымский мост уже надо было награждать, а не ждать мультики про гиперзвук", "За амплуа злого клоуна", "Дед у нас тоже артист, да!", "Лакейская мерзость", "Новая кличка "Артист", "Дед и СССР", – писали в комментариях.

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Скриншот

Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин вызвал волну насмешек в сети из-за того, что поздоровался во время посещения ВГИКа с куклой мультипликационного персонажа Шапокляк.

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